IFC do 2030. u Hrvatskoj planira uložiti do milijardu dolara

Međunarodna financijska korporacija (IFC) u sljedećih pet godina u Hrvatskoj planira uložiti do milijardu dolara kako bi podržala razvojne prioritete zemlje, što ujedno predstavlja i priliku za hrvatske tvrtke, istaknuto je na konferenciji u organizaciji HUP-a, IFC-a i Ministarstva financija.

IFC je dio grupacije Svjetske banke, a kako je istaknula direktorica IFC-a za Europu Ines Rocha, posluje u više od 100 zemalja, usmjeren je na privatni sektor, podržavajući ulaganja i pružajući savjetodavnu podršku tvrtkama, a kako bi rasle, stvarale nova radna mjesta i poslovale održivije.

“U Hrvatskoj portfelj IFC-a trenutno iznosi oko 640 milijuna dolara, a tijekom sljedećih pet godina planiramo uložiti do milijardu dolara kako bismo podržali razvojne prioritete zemlje”, istaknula je Rocha.

Rekla je da sudionici konferencije imaju priliku izravno od predstavnika IFC-a doznati više o projektima koje financiraju na globalnoj i lokalnoj razini te kako se hrvatske tvrtke mogu uključiti u te inicijative i iskoristiti dostupne poslovne prilike.

Zeleno i plavo financiranje, razvoj tržišta kapitala

Pritom, poseban fokus je na inovativnim oblicima financiranja u područjima ključnim za hrvatsko gospodarstvo – od ulaganja u “plavu” ekonomiju, razvoja kružnog gospodarstva do modernog gospodarenja otpadom i jačanja tržišta kapitala kao izvora alternativnog financiranja.

Kako je istaknuto na konferenciji, IFC je posljednjih godina podržao ključne projekte širom Hrvatske, uključujući one u području zelenog i plavog financiranja s Raiffeisen bankom, održivog turizma s Maistrom, “pionirske” obveznice za održivost sa Zagrebačkim holdingom i prve hrvatske međunarodno izdane zelene obveznice s Erste bankom. “Te inicijative zajedno promiču financiranje borbe protiv klimatskih promjena i plavo financiranje te istodobno potiču prelazak Hrvatske na održivije gospodarstvo”, rečeno je.

Državni tajnik u Ministarstvu financija Stipe Župan je rekao da je Hrvatska, osobito posljednjih godina, postigla značajan napredak u ključnim područjima gospodarskog razvoja te da je posvećena poboljšanju poslovnog okruženja.

Na tom putu pomaže joj i suradnja s međunarodnim financijskim institucijama, pri čemu je istaknuo da je dosadašnja suradnja s IFC-om rezultirala ukupnom vrijednošću ulaganja te institucije u Hrvatskoj od više od 1,8 milijardi eura, što uključuje oko 600 milijuna eura mobiliziranih sredstava za financiranje 50 projekata privatnog sektora.

Naveo je da je IFC u Hrvatskoj financirao projekte u područjima infrastrukture, farmaceutike, prehrane, obnovljivih izvora energije, malih i srednjih poduzeća, financija itd.

Napomenuo je da je ovo jedna u nizu sličnih konferencija u posljednje vrijeme organiziranih s HUP-om i međunarodnim financijskim institucijama, kao što su Europska investicijska banka (EIB), Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Azijska infrastrukturna investicijska banka (AIIIB).

Glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) Irena Weber je izjavila da se misija IFC-a snažno podudara s onom HUP-a, a to je poticanje ulaganja, povećanje produktivnosti, otvaranje novih radnih mjesta i građenje konkurentnog i održivog gospodarstva.

Potreba daljnjeg jačanja hrvatskog tržišta kapitala

Između ostalog, apostrofirala je potrebu daljnjeg osnaživanja i produbljivanja hrvatskog tržišta kapitala, koje odlikuje “osobita živost” u zadnje vrijeme, u vidu i novih IPO-ova. “To je ključno, da se proširi ‘lepeza’ mogućnosti financiranja za naše kompanije”, izjavila je Weber.

Predsjednica Uprave Zagrebačke burze Ivana Gažić je rekla da je IFC institucija koja podržava razvojne i održive projekte, pa je tako bila i ulagatelj u izdanja na Burzi povezanih s održivošću, koja su “dosta popularna” u zadnje vrijeme.

Izjavila je da je ova godina izuzetno pozitivna za Zagrebačku burzu, uz porast prometa za oko 80 posto, a vrijednosti indeksa za 30 i više posto u odnosu na lani. Tako, u odnosu na svjetske trendove, hrvatsko tržište kapitala ima bolje rezultate, pri čemu je prisutan i značajan priljev malih ulagača, kazala je Gažić.

Turistička kompanija Maistra dio je Adris grupe, a kako je izjavio direktor financija te grupacije Vitomir Pavlinec, IFC su odabrali kao partnera za financiranje dugoročnog razvojnog ciklusa u turizmu. Pritom, sredstva od IFC-a su prvenstveno namijenjena financiranju održivih projekata, kao što su rekonstrukcija hotela Marjan u Splitu te kampa u Vrsaru, rekao je Pavlinec.