IKEA Hrvatska zabilježila rast prodaje od 9,27%, a robnu kuću u Zagrebu posjetilo gotovo dva milijuna ljudi

Ingka Grupa je objavila globalne rezultate za financijsku godinu 2025. koji pokazuju da je IKEA u maloprodaji ostvarila 39 milijardi eura prihoda te zabilježila rast broja prodanih artikala za 1,6%, dok je broj posjeta trgovinama porastao za 1,3%, a online kanalima za 4,6%. Glavni prioritet kompanije bio je zadržati niske cijene, što je dovelo do pada prodajnih rezultata za 1,6% u odnosu na prošlu godinu (39,6 milijardi eura u financijskoj 2024.).

IKEA Hrvatska je tijekom poslovne 2025. godine ponovno zabilježila vrlo dobre rezultate. Ukupan prihod svih poslovnih jedinica – robne kuće IKEA Zagreb, internetske trgovine, Studija za planiranje u Splitu i Zadru te dostavnih centara – porastao je za 9,27% u odnosu na prethodnu godinu. Robnu kuću IKEA Zagreb posjetilo je čak 1 880 380 ljudi, što također predstavlja povećanje u odnosu na prethodno razdoblje.

Na hrvatskom tržištu je tijekom 2025. godine prodano više od 16 milijuna proizvoda. Najtraženiji bili su proizvodi iz linije KOMPLEMENT, umetci za ormare i ladice, s 609 742 prodana komada, dok su u kategoriji dodataka za opremanje doma predvodili proizvodi iz obitelji OFTAST, posuđa za jelo, sa 759 832 prodana artikla. Segment proizvoda za spavanje ostvario je, u odnosu na prošlu godinu, 13% veći promet u tekućoj godini s najuspješnijim proizvodima iz obitelji: PAX, KOMPLEMENT, MALM, HEMNES, PLATSA, VALEVÅG i BRIMNE.



Unatoč ekonomskim i trgovinskim neizvjesnostima, izazovima u opskrbnom lancu i porastu troškova života, IKEA je zadržala fokus na pristupačnosti što većem broju ljudi i poboljšanju korisničkog iskustva kako u fizičkim trgovinama, tako i na digitalnim kanalima.

„U protekloj godini uspješno smo se nosili s izazovima i tražili nove prilike, uvijek vođeni našom vizijom stvaranja boljeg svakodnevnog života za što veći broj ljudi. Prodali smo više proizvoda većem broju kupaca ponajviše zahvaljujući nižim cijenama u prošloj godini“, rekao je Jesper Brodin, izvršni direktor Ingka Grupe (IKEA) i dodao: „obvezali smo se da ćemo uvijek biti na strani ljudi i pomagati im u ostvarivanju snova i rješavanju njihovih potreba u svakodnevnom životu kod kuće. Ponosan sam na to kako smo, unatoč brojnim izazovima, uspješno završili prošlu godinu, a vidimo i dobar zamah u tekućoj godini“.

Nastavak ulaganja

Ingka Grupa nastavila je ulagati u veću dostupnost kupcima otvaranjem novih trgovina i studija za planiranje sa 54 nove lokacije diljem svijeta, uključujući i Studio za planiranje u Zadru. Uz to, nastavljena su i ulaganja u unaprjeđenje digitalnih kanala.

“Zadovoljni smo rezultatima koje smo ostvarili u protekloj godini. I to ne samo zbog pozitivnih poslovnih brojki, već i zbog toga koliko smo postali dostupniji našim kupcima. Naša je misija približiti IKEA rješenja i usluge ljudima diljem Hrvatske i upravo zato otvaramo manje formate trgovina koji nam to omogućuju. Tako smo u listopadu otvorili i Studio za planiranje u Rijeci koji je važan dio našeg plana širenja u jugoistočnoj Europi i pokazuje koliko nam je hrvatsko tržište važno. U ovoj godini nastavljamo ulagati u pristupačnost, održivost i inovacije jer želimo da svaki naš kupac, bez obzira gdje živi, može pronaći inspiraciju i rješenja za svoj dom, uvijek po pristupačnoj cijeni i uz izuzetno pozitivno iskustvo koje nadahnjuje”, rekla je Ágnes Szabó, direktorica tržišta IKEA Hrvatska.

Pored ulaganja u pristupačnost kupcima, kao i u održavanje niskih cijena, Ingka Grupa nastavlja s aktivnostima usmjerenima na realizaciju ciljeva Pariškog sporazuma i postizanje nulte neto stope emisija, smanjenjem apsolutnih emisija stakleničkih plinova u cijelom lancu vrijednosti za najmanje 50% do 2030. te za čak 90% do 2050. godine. Od 2016., kada je potpisan Sporazum, kompanija je zabilježila poslovni rast od 23,7%, dok je svoj ugljični otisak, od sirovina do kupaca, smanjila za 30,1%. Istovremeno, Ingka grupa je već investirala više od 4,2 milijarde eura (od planiranih 7,5 do 2030.) kako bi ubrzala tranziciju prema obnovljivoj budućnosti.

Cjeloviti globalni financijski rezultati bit će objavljeni u studenom, dok će globalni Godišnji pregled i Izvješće o održivosti biti dostupni u siječnju 2026. godine.