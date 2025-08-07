Ikea predstavila kolekciju ručno izrađenih predmeta iz Azije i podržala tamošnje zajednice

Ikea je predstavila kolekciju ručno izrađenih predmeta koje su za njih kreirale društvene tvrtke iz Azije koje djeluju u izazovnim okruženjima. Većina ih se nalazi u ruralnim područjima, a kupnja ovih predmeta osigurava im sigurniju budućnost.

Ikea je predstavila treće izdanje globalne Mävinn kolekcije, specifično po tome što je nastalo u suradnji s društvenim poduzećima iz Bangladeša, Indije, Indonezije, Jordana i Tajlanda. Kolekcija uključuje 18 ručno izrađenih predmeta koji spajaju tradicionalne tehnike izrade s prirodnim materijalima i suvremenim dizajnom.

Kako navode u priopćenju, ta kolekcija razvijena je s ciljem stvaranja pravednijih i održivijih uvjeta rada u zajednicama koje djeluju u izazovnim društvenim i klimatskim okruženjima. Svaki proizvod odražava vještine i kreativnost lokalnih obrtnika te doprinosi stabilnijem ekonomskom razvoju i jačanju društvene uključenosti.

Prirodni materijali

“Mävinn kolekcija stvorena je s ciljem da donese stvarne, dugoročne promjene obrtnicima i njihovim zajednicama – promjene koje nadilaze samu izradu proizvoda. Svaki kupac koji odabere neki od ovih predmeta izravno podržava nečiju priliku za sigurniju i bolju budućnost”, izjavio je Magnus Nord, voditelj implementacije društvenog poduzetništva u kompaniji IKEA.

Proizvodi su rezultat bliske suradnje Ikea dizajnera i društvenih poduzeća te su izrađeni korištenjem prirodnih, obnovljivih materijala poput kore banane, jute i palminog lišća. Grube teksture ovih materijala unose toplinu i autentičnost u svaki prostor, dok njihova izdržljivost simbolizira otpornost zajednica koje ih izrađuju.



Većina društvenih poduzeća uključenih u Mävinn kolekciju djeluje u udaljenim ruralnim područjima, često pogođenima nepovoljnim društvenim i klimatskim uvjetima.

Pomoć ranjivim skupinama i u Hrvatskoj

U Hrvatskoj IKEA surađuje s društvenim poduzećem Humana Nova iz Čakovca, koje zapošljava osobe s invaliditetom i pripadnike drugih ranjivih skupina. Suradnja traje već šest godina, od 2019., a uključuje usluge šivanja u robnoj kući, isporuku tekstilnih artikala te edukativne radionice za posjetitelje. U siječnju ove godine Humana Nova je preuzela i upravljanje tekstilnim otpadom u sklopu robne kuće IKEA Zagreb u sklopu kojeg je reciklirano 4.450 kilograma tekstila.

Također, na parkiralištu robne kuće postavljeni su i kontejneri za tekstil dostupni kupcima, a samo u prvoj polovici godine prikupljeno je čak 32.270 kilograma tekstila kojeg su kupci donijeli i odložili u kontejnere. Ovaj tekstil smatra se donacijom budući da ga Humana Nova koristi kao sirovinu za daljnju obradu, čime je dodatno proširena integracija društvenog poduzetništva u IKEA lancu vrijednosti.

Novo izdanje Mävinn kolekcije izlaziti će svakih šest mjeseci.