Imamo veće plaće, ali manju kupovnu moć. Što smo mogli kupiti 2015., a što danas?

Luka Kobeščak, stručnjak za forenziku podataka i stručnjak za Excel, napravio je analizu kako su se kroz godine povećavale plaće, mirovine, potrošnja, ali i blagdanska košarica.

Kroz egzaktne brojke i podatke Zavoda za statistiku i HGK, napravljen je kratki presjek što se događalo u zadnjih 10 godina, kakav je trend, te može li se s današnjom plaćom više ili manje kupovati nego 2015. godine ili 2022. godine kad je bila zadnja godina s kunama i kako je euro utjecao na povećanje standarda, ali i same potrošnje.

Plaće rasle 115%, a blagdanska košarica 141%: matematika ne ide u korist građana

Prva analiza pokazuje koliko je povećanje plaća u 2015 godini s obzirom na 2025 godinu.

Prosječna plaća u 2015. godini bila je 675,00 eura, a u 2025. godini je 1.451,00 eura što je povećanje u zadnjih 10 godina 115%.

Što se tiče mirovina, prosječna mirovina bila je u 2015. godini 354,00 eura, a u 2025. godini je 590,00 € što je povećanje od 67%. A kad pogledamo u segmentu povećanja tradicionalne košarice, u 2015. godini je iznosila 259,00 eura, a u 2025. godini iznosi 626,74 eura što je povećanje od 141%

Iz ove prve analize možemo zaključiti da povećanje plaće nije pratilo povećanje standardne košarice i tu je razlika od 26%, a kod mirovina je još teža situacija jer tu je razlika 74%.

Košarica poskupjela 16%, plaće rasle samo 10%

U drugoj analizi istaknut je pregled odnosa u postocima plaća, mirovina i standardne božićne košarice u 2024. godini s obzirom na 2025 godinu.

Tu vidimo da su plaće od prošle godine rasle u prosjeku za 10%, mirovine su rasle za 6%, a standardna košarica je rasla za 16%. Možemo zaključiti da plaće ne prate rast cijena košarica u prosjeku, međutim mirovine su više od duplo manje rasle nego što su cijene.

Od kune do eura: kupovna moć pala, košarica skuplja 82%

U trećoj analizi ćemo uspoređena je 2022. godina i 2025. godinu – zadnja godina kad smo imali kune s obzirom na 2025. godinu.

Plaće u tom segmentu u 3 godine rasle su za 43%, kao što su i mirovine rasle za 43%, ali standardna košarica se povećala za 82% gdje se može iz priloženog vidjeti da i mirovina i plaće od kad se uveo Euro ne prate cijene u trgovina, tj. manja je kupovna moć nego što je prije bilo.

Za Božić danas izdvajamo više nego ikad – čak 43% prosječne plaće

U četvrtoj analizi prikazano je koliko se posto budžeta trebalo odvojiti za tradicionalnu košaricu u 2015..godini, 2023 godini kada smo uveli Euro, prošle godine, 2024. i ove godine 2025.

U 2015 godini za tradicionalnu košaricu smo trebali izdvojiti 38% prosječne plaće, u 2023 godini smo trebali izdvojiti 36%, u 2024 godini 41%, a u 2025. godini 43%. Ovi podaci nam ukazuju da smo prije s manjom prosječnom plaćom mogli više toga kupiti nego s današnjim porastom, jer vidim da smo prije 38% iznosa potrošili, a danas moramo 43% što je povećanje od 5%.

Umirovljenici si više ne mogu priuštiti Božić: košarica premašuje iznos mirovine

U petoj analizi prikazano je kako umirovljenici podnose inflaciju i koliko bi oni budžeta trebali izdvojiti od prosječne mirovine za tradicionalnu košaricu.

U 2015 godini umirovljenici za standardnu košaricu trebali izdvojiti 73% svojeg budžeta, 2023 godine, zadnja godina prije uvođenja Eura su trebali izdvojiti 85% svojeg budžeta. 2024. godine to je bilo 98%, a ove godine 106%, tj. Ne mogu od svoje plaće kupiti standardnu košaricu. Ovi postoci nam pokazuju da umirovljenici prije su mogli si priuštiti standardnu košaricu, dok prošle i ove godine ne mogu priuštiti, tj. Mogli bi da cijelu mirovinu potroše što ukazuje na to da mirovine ne prate cijene i inflaciju.

Nakon eura cijene eksplodirale: košarica rasla dvostruko brže od plaća

U šestoj analizi ćemo vidjeti kolika je potrošnja ukupna u Hrvatskoj za Blagdansko vrijeme.

S obzirom na 2015 godinu i 2024 godinu, potrošnja je bila dupla, naime u 2015 godini smo potrošili 1,7 mlrd Eura, dok 2024 godine je potrošnja bila 3,5 mlrd. Eura, što je povećanje više od 100% gdje možemo vidjeti da potrošnja prati i trend rasta plaća, jer su plaće rasle 115%.

Brojke ne lažu: danas zarađujemo više, ali si možemo priuštiti manje

U sedmoj analizi napravljena je usporedba podataka plaća i mirovina od kad je uvedena valuta Euro, znači s obzirom na 2023. godinu i 2025. godinu.

Što se tiče plaća, one su rasle u tom periodu u prosjeku 26%, mirovine su rasle 20%, dok je tradicionalna košarica rasla 50% što ukazuje na to da skoro duplo više rastu cijene nego što su prosječna primanja građana.

Zaključak je na kraju da plaće su rasle i uspijevaju donekle pratiti trend rasta standardne košarice, međutim nije dovoljno u tom smislu da su osobe prije s manjom plaćom si više toga priuštiti nego s današnjom plaćom koja je veća za 115% u zadnjih 10 godina. S druge strane kad pogledamo umirovljenike, oni su prije mogli kupiti tradicionalnu košaricu i da im je još ostalo u budžetu, a danas i da potroše cijelu mirovinu ne mogu si priuštiti tradicionalnu košaricu.