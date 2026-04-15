Imovina slavonske tvrtke na aukciji, početna cijena 1,93 milijuna eura

Požgaj grupa prolazi restrukturiranje, a njezina imovina iz okolica Sesveta našla se na aukciji uz početnu cijenu od 1,93 milijuna eura.

Prateći Finine aukcije može se zaključiti da drvna industrija u Hrvatskoj prolazi kroz teške dane. Prije 15 dana izvještavali smo o aukciji imovine tvrtke Cedar u Vrbovskom, a u siječnju o aukciji pogona Požgaj grupe u Donjem Miholjcu.

Sada je aktualna još jedna aukcija imovine Požgaja, ovaj put u okolice Sesveta. Predmet prodaje je više oranica, livada i močvara, kuća s gospodarskom zgradom, dvorištem i voćnjakom, tri zgrade s pripadajućim dvorištem i zemljištem te poslovno-proizvodni kompleks u Belovaru. Riječ je o prvoj aukciji te imovine kojoj je procijenjena vrijednost 2,57 milijuna eura, dok je početna cijena 1,93 milijuna eura.

S obzirom da nitko nije uplatio jamčevinu za ovu aukciju, čini se da neće biti zainteresiranih pa će s vremenom uslijediti druga aukcija po nižoj cijeni.

Na Požgajevim nekretninama u okolici Sesveta prvenstvo naplate imaju vjerovnici talijanska tvrtka Amco-Asset Management Company, HBOR, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije i OTP banka.

Požgaj grupa tvrtka je s više od 40 godina tradicije te je jedna od najvećih tvrtki drvne industrije u Hrvatskoj. Trenutno je u fazi restrukturiranja, a problemi koje imaju nastali su nakon što su tužili Hrvatske šume. Tužbom su tražili odštetu za naknadu štete zbog isporuke manje sirovina od previđene količine, a nakon tužbe, Hrvatske šume nisu im htjele isporučivati trupce.