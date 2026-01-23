Imovina tvrtke sina kontroverznog poduzetnika ponovno na aukciji. Dio duga podmirila državna agencija

Nekretnine tvrtke Mipek vrijedne 3,3 milijuna eura po drugi put su neuspješno bile ponuđene na Fininoj aukciji. Mipek je Istarskoj kreditnoj banci bio dužan 1,29 milijuna eura, a trećinu tog duga podmirio je HAMAG-BICRO koji je bio jamac kredita. Vlasnik tvrtke je sin Kreše Peteka, poduzetnika kojem se trenutačno sudi zbog davanja mita u aferi Janaf.

Nekretnine tvrtke Mipek u Križu kod Ivanić Grada prošlog tjedna su po drugi put bile ponuđene na Fininoj aukciji, ovaj put po cijeni od 1,98 milijuna eura. Njihova procijenjena vrijednost je 3,3 milijuna eura, a na prvoj aukciji održanoj u listopadu prodavale su se po početnoj cijeni od 2,64 milijuna eura. Ni tada nije bilo zainteresiranih.

Predmet prodaje bile su tri nekretnine, poslovna zgrada, hala za sklapanje brodica i gospodarsko dvorište na adresi Industrijska 14 u Križu.

Sin Kreše Peteka iz afere Janaf

Vlasnik tvrtke Mipek koja se nalazi u predstečajnom postupku je Mario Petek, sin poduzetnika Kreše Peteka, vlasnika tvrtke Elektrocentar Petek, protiv kojeg je USKOK podigao optužnicu zbog davanje mita u aferi Janaf.

Ovrhu protiv tvrtke Mipek pokrenula je Istarska kreditna banka Umag zbog duga koji je 2023. godine iznosio 1,29 milijuna eura. Godinu kasnije dug je smanjen jer je dio dugovanja u visini 424.713 eura podmirila državna agencija HAMAG-BICRO koja je bila jamac Mipeku.

Doduše u tome nema ništa sporno, jer se radi o uobičajenom jamstvu koje agencija daje bankama u korist poduzetnika. Iz HAMAG-BICRO-a su pojasnili kako cijeli postupak započinje zahtjevom za kredit poslovnoj banci, a oni ocjenjuje zahtjev isključivo na temelju dokumentacije banke. Ako su uvjeti programa ispunjeni, a bili su, nije bilo osnove za odbijanje, pa je jamstvo odobreno.

Jamstva daju kako bi smanjili rizik banaka i omogućili financiranje onima koji inače ne bi mogli dobiti kredit zbog nedostatnih elemenata osiguranja ili bi ga dobili pod nepovoljnijim uvjetima.

Na upit koliko često se aktiviraju njihova jamstva, iz HAMAG-BICRO-a su odgovorili kako to ovisi od projekta do projekta, no zaključno s 2024. godinom, stopa vezana za povijesne pokazatelje aktivacije jamstva iznosi osam posto.

S obzirom da druga aukcija nije bila uspješna, pravila nalažu održavanje treće, na kojoj će se imovina Mipeka prodavati uz početnu cijenu od 1,32 milijuna eura.