Inflacija u prosincu 3,3 posto, a u cijeloj 2025. godini 3,7 posto

Međugodišnja stopa inflacije u prosincu iznosila je 3,3 posto, potvrdili su u četvrtak drugi podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju mjerene indeksom potrošačkih cijena, u prosincu 2025. u odnosu na prosinac 2024. u prosjeku su više za 3,3 posto, dok su u odnosu na studeni u prosjeku niže za 0,4 posto, objavio je DZS.

Tako je inflacija u prosincu osjetnije usporila, s obzirom da je na godišnjoj razini u studenome iznosila 3,8 posto. Prosinačka godišnja stopa inflacije od 3,3 posto ujedno je i jedna od najnižih u 2025. godini. Naime, inflacija je u siječnju iznosila četiri posto, u veljači 3,7, u ožujku i travnju po 3,2 posto, svibnju 3,5 posto, lipnju 3,7 posto, u srpnju i kolovozu po 4,1 posto, u rujnu 4,2 posto, a listopadu 3,6 posto.

Prema procjeni DZS-a, inflacija je u cijeloj 2025. godini iznosila 3,7 posto.

Prema glavnim komponentama indeksa, na godišnjoj razini porasle su cijene usluga za 6,3 posto, energije za 3,9 posto, hrane, pića i duhana za 3,1 posto te industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije, za 0,1 posto.

Na mjesečnoj razini usluge su poskupjele za 0,3 posto, a pojeftinili su industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije, za 0,8 posto, energija te hrana piće i duhan, po svakoj komponenti za 0,7 posto.

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena, u prosincu 2025. u odnosu na prosinac 2024. u prosjeku su bile više za 3,8 posto. U odnosu na studeni 2025. (na mjesečnoj razini) u prosjeku su niže za 0,3 posto, dok su u godišnjem prosjeku više za 4,4 posto.

S objavljivanjem podataka za siječanj, uvodi se nekoliko promjena u izračunu i objavljivanju nacionalnog indeksa potrošačkih cijena (IPC), harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena (HIPC) i harmoniziranog indeksa cijena po stalnim poreznim stopama (HICP CT).



Sva tri indeksa izračunavaju se prema novoj Europskoj klasifikaciji osobne potrošnje prema namjeni, verzija 2. (ECOICOP, ver. 2), koja je identična klasifikaciji UN COICOP 2018. Također, u izračun se uključuju igre na sreću te se uvodi novo referentno razdoblje za izračun indeksa, 2025. = 100.

