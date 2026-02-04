Inflacija u siječnju 3,4 posto

Stopa inflacije u Hrvatskoj mjerena indeksom potrošačkih cijena u siječnju je iznosila 3,4 posto na godišnjoj razini, objavio je u srijedu Državni zavod za statistiku (DZS), čime je opći rast cijena na godišnjoj razini blago ubrzao, dok podaci Eurostata pokazuju da je inflacija u Hrvatskoj i dalje među najvišima u eurozoni.

DZS je objavio prvu procjenu indeksa potrošačkih cijena, prema kojoj je u siječnju 2026. stopa inflacije iznosila 3,4 posto u odnosu na siječanj 2025. godine, dok je u odnosu na prethodni mjesec, to jest prosinac prošle godine, porasla za 0,3 posto.

Nakon prosinačkih 3,3 posto i osjetnijeg usporavanja rasta inflacije, s obzirom na 3,8 posto u studenome 2025., u siječnju ove godine je tako došlo do ponovnog blagog ubrzavanja rasta inflacije na godišnjoj razini.

Prema glavnim komponentama indeksa, procijenjena godišnja stopa inflacije za usluge iznosi 7,2 posto, za energiju 3,7 posto, skupinu u kojoj su hrana, piće i duhan tri posto, a industrijske neprehrambene proizvode bez energije 0,1 posto, navedeno je u priopćenju DZS-a.

Na mjesečnoj razini, u odnosu na prosinac 2025., cijene usluga su porasle za 2,2 posto, energije za 1,8 posto, a hrane, pića i duhana za jedan posto, dok su cijene industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije pale za 3,4 posto.

DZS je najavio da će konačne podatke o indeksu potrošačkih cijena u siječnju prema klasifikaciji ECOICOP (klasifikacija individualne potrošnje prema namjeni – European Classification of Individual Consumption according to Purpose) objaviti 24. veljače.

Eurostat: Inflacija u Hrvatskoj u siječnju 3,6 posto

Prema prvoj procjeni koju je danas objavio Eurostat, godišnja stopa inflacije u siječnju mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HICP) u Hrvatskoj je iznosila 3,6 posto, a višu stopu je imala samo Slovačka, 4,2 posto. Za Estoniju, koja se u posljednje vrijeme isticala jednom od najviših stopa inflacije, podaci nisu objavljeni.

U cijeloj eurozoni prosječna godišnja stopa inflacije u siječnju 2026. iznosila je 1,7 posto, a po prvi puta je objavljena i procjena za Bugarsku, koja je od ove godine nova članica eurozone, a u kojoj su cijene u siječnju na godišnjoj razini u prosjeku bile veće za 2,3 posto.

