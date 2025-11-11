Infobip i Pontis Technology sklopili partnerstvo za napredna AI komunikacijska rješenja

Infobip i Pontis Technology sklopili su partnerstvo s ciljem pružanja naprednih komunikacijskih rješenja na temelju umjetne inteligencije (AI) za kompanije u regiji i šire, izvijestio je Infobip.

Pontis Technology je hrvatska IT tvrtka, kao i Infobip koji je s godinama postao globalna komunikacijska platforma, a svojom novom suradnjom spajaju svoje snage – Infobipovu globalnu prisutnost i znanja s Pontisovim iskustvom u razvoju prilagođenih softverskih rješenja, implementaciji AI-ja i digitalnoj transformaciji.

Time se otvaraju mogućnosti za rast i inovacije, napominju iz Infobipa, dodajući da će zajedno pružati održiva rješenja za unapređenje komunikacije i korisničkog iskustva klijentima iz raznih sektora, od maloprodaje, bankarstva i financijskih usluga do osiguranja, telekomunikacija, transporta i logistike.

Suosnivač i glavni izvršni direktor Infobipa Silvio Kutić ističe da zajednička ekspertiza omogućuje učinkovitu implementaciju, podršku i primjenu AI-ja za optimizaciju poslovnih procesa i ostvarenje besprijekornog korisničkog iskustva.

Predsjednica uprave Pontis Technologyja Nataša Zec tu suradnju smatra potvrdom stručnosti u području AI i digitalne transformacije.