Infobip među 25 najinovativnijih kompanija u Europi prema Fortuneovoj ljestvici za 2026.

Globalna cloud komunikacijska platforma Infobip, zauzela je 16. mjesto na Fortuneovoj ljestvici Europe’s Most Innovative Companies 2026, ostvarivši značajan napredak u odnosu na prošlu godinu. Prošle godine Infobip se prvi put našao na Fortuneovoj ljestvici i to na 68. mjestu, dok je ove godine napredovao čak 52 pozicije i zauzeo 16. mjesto.

“Obilježavajući 20. godišnjicu, neizmjerno smo ponosni što smo uvršteni na Fortuneovu ljestvicu najinovativnijih kompanija u Europi. Godinama smo gradili infrastrukturu kojoj kompanije vjeruju, a našim inovativnim tehnologijama stvaramo vrijednost za naše korisnike. Ovo priznanje potvrđuje da smo na pravom putu”, izjavio je Silvio Kutić, suosnivač i glavni izvršni direktor Infobipa.

Fortuneova ljestvica Europe’s Most Innovative Companies, osmišljena u suradnji s globalnom istraživačkom tvrtkom Statista, ocjenjuje kompanije prema inovacijskoj kulturi, razvoju proizvoda i unapređenju poslovnih procesa. Napredak Infobipa odražava ubrzani razvoj njegove AI-first strategije, uključujući pokretanje platforme Infobip AgentOS, AI rješenja temeljenog na umjetnoj inteligenciji koje omogućuje orkestraciju autonomnih korisničkih putovanja u velikom opsegu.

“Najuzbudljivije europske tvrtke danas rješavaju stvarne probleme koji imaju značajan utjecaj. Ove kompanije pretvaraju nove ideje u konkretan rast u industriji i uslužnim djelatnostima, od proizvodnje i energetike do zdravstva, tehnologije i potrošačkih tržišta”, izjavila je Grethe Schepers, direktorica Fortuneovih ljestvica za Europu.

Inovativnost Infobipa dodatno potvrđuje sudjelovanje u projektu “Important Project of Common European Interest (IPCEI) for Next Generation Cloud Infrastructure and Services (CIS)”, jednoj od najvećih koordiniranih istraživačkih inicijativa Europske unije. Inicijativa okuplja 12 država članica i više od 100 kompanija te podržava razvoj prvog interoperabilnog europskog ekosustava za obradu podataka u cloud i edge okruženjima.

Kroz IPCEI-CIS inicijativu Infobip razvija komunikacijsku platformu nove generacije koja kombinira usluge pokretane umjetnom inteligencijom, sigurnu razmjenu podataka i interoperabilne komunikacijske mogućnosti s ciljem jačanja europske digitalne suverenosti i konkurentnosti.