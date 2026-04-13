Infobip obilježava 20 godina: Era AI-ja je stigla, a sljedećih 20 godina počinje sada

Globalna cloud komunikacijska platforma Infobip danas obilježava 20. obljetnicu osnutka. Pokretanjem platforme Infobip AgentOS i prelaskom agentnog AI-ja iz početne faze u široku primjenu na globalnoj razini, Infobip ulazi u najvažnije poglavlje svoje povijesti.

Osnovan 13. travnja 2006. u Vodnjanu, inicijativom Silvija Kutića i Izabela Jelenića uz početni zajam od 25.000 eura, Infobip je organskim rastom dosegnuo vrijednost od milijardu dolara i prije prvog vanjskog financiranja 2020. godine. Tvrtka je od osnovnih SMS usluga kroz godine narasla do višekanalne komunikacijske platforme s više od 15 izvorno integriranih kanala.

“Dvadeset godina daje vam perspektivu. Svjedočili smo evoluciji komunikacije od SMS-a, preko višekanalnih rješenja do konverzacijskog AI-ja, a ono što dolazi predstavlja najveću transformaciju dosad. Posljednja dva desetljeća gradili smo globalnu infrastrukturu i povjerenje klijenata koje era agentnog AI-ja zahtijeva, a sada ulazimo u naše najambicioznije razdoblje“, izjavio je Silvio Kutić, suosnivač i glavni izvršni direktor Infobipa.

Prema predviđanjima Infobipa, upravo će agentni AI obilježiti sljedeće desetljeće korisničke komunikacije. Osobni AI agenti autonomno će upravljati složenim korisničkim interakcijama – od rezervacija putovanja do rješavanja problema s naplatom, a do 2030. će komunicirati izravno s AI sustavima brendova. Prema procjenama Gartnera®1, do 2028. AI agenti brojčano će nadmašiti ljudske prodajne predstavnike za deset puta, no manje od 40 posto njih izvijestit će o povećanju produktivnosti zahvaljujući AI agentima.

Također, istraživanje provedeno u suradnji s MIT-om pokazuje da trenutačno samo 5 posto GenAI pilot-projekata donosi mjerljivu poslovnu vrijednost, dok su fragmentirani podaci i nepovezani sustavi glavni izazovi2. Infobipova platforma AgentOS odgovara na te izazove objedinjavanjem korisničkih podataka iz marketinga, prodaje i korisničke podrške u jedinstveni AI orkestracijski sloj, čime omogućuje skalabilnu primjenu agentnog AI-ja uz ugrađeni ljudski nadzor.

U eri agentnog AI-ja blizina korisniku u stvarnom vremenu više nije opcionalna

Na temelju više od dva desetljeća iskustva i vlastitih podataka, Infobip ističe da će u eri agentnog AI-ja uspjeti one kompanije koje ostanu najbliže krajnjem korisniku. Tvrtka trenutno radi i na povezivanju namjera pretraživanja direktno s RCS poslovnom komunikacijom (Rich Communication Services for Businesses), čime se omogućuje interakcija u stvarnom vremenu izravno iz rezultata pretraživanja. Do 2030. ovakav kontekstualni pristup prilagođen svakom kanalu postat će standard u komunikaciji svakog brenda.

“Kada smo registrirali tvrtku, trgovački sud je u početku odbio naziv. Morali smo objasniti zašto smo odabrali ‘info’ i ‘bip’, ističući kako ‘bip’ predstavlja prepoznatljiv zvuk poruke na danas već nostalgičnoj Nokiji 3310. Upravo to zagovaranje ideja prije nego što ih svijet prepozna je ono što smo oduvijek radili i što radimo i danas s agentnim AI-jem“, rekao je Izabel Jelenić, suosnivač i tehnički direktor Infobipa.

Ulaskom u 20. godinu poslovanja, Infobip ostaje usmjeren na svoju izvornu misiju – povezivanje ljudi korištenjem tehnologije. Taj fokus oblikovan je kroz dva desetljeća kontinuiranih inovacija i suradnje s korisnicima i partnerima. Više o 20-godišnjem razvoju Infobipa i planovima za budućnost dostupno je na: www.infobip.com/20-years-anniversary.