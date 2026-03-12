Infobip otvorio novi ured u Osijeku

Infobip, IT i telekomunikacijska tvrtka koja pruža usluge mobilnih komunikacija u oblaku za poslovne korisnike i posluje diljem svijeta, otvorila je u četvrtak u Osijeku novi ured, obilježivši time ujedno i 20 godina svog poslovanja.

Suosnivač i tehnički direktor Infobipa Izabel Jelenić kazao je tom prigodom da tvrtka danas broji 3.500 ljudi u 78 ureda diljem svijeta, od čega je preko polovine u Hrvatskoj.

“Prepoznali smo još prije par godina Osijek kao doista dobar centar s puno kvalitetnih inženjera i tu ćemo dalje graditi praktički srce naše AI platforme, koju gradimo za budućnost”, najavio je Jelenić, podsjetivši da se otvaranje novog ureda u Osijeku poklopilo s proslavom 20 godina od osnutka.

Na upit nedostaje li im radne snage Jelenić je rekao da to kod njih trenutno nije slučaj. “Više nismo u fazi eksponencijalnog rasta, sada je to profitabilni rast”, istaknuo je, dodavši da Infobip u Hrvatskoj ima najveći broj inženjera.

Naglasivši kako je lijepo da tvrtka koja posluje globalno, pronalazi svoje mjesto i u Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji, županica Nataša Tramišak kazala je da će im biti podrška kao i svim poduzetnicima i gospodarstvenicima koji posluju ili planiraju poslovati na području Osječko-baranjske županije.

“Vjerujem da će upravo otvaranje novog ureda Infobipa potaknuti i druge slične tvrtke u tom sektoru da se odluče doći ovdje i započeti svoje poslovanje”, poručila je. Osvrnuvši se i na razvoj umjetne inteligencije, Tramišak je kazala kako je ona naša svakodnevnica te da je dobro znati da imamo hrvatske stručnjake i talente koji rade na razvoju novih tehnoloških rješenja.

Osijek kao inženjerski centar Slavonije

Na otvorenju novog ureda Infobipa, gradonačelnik Osijeka Ivan Radić ocijenio je da to potvrđuje da Osijek postaje središte znanja i inovacija, novih tehnologija i prostora za kvalitetan razvoj i zaposlenje mladih ljudi. U Osijeku, naime, Infobip sada zapošljava više od 40 zaposlenika, a u tome gradu krenuo je 2022. s jednim zaposlenikom u poduzetničkom inkubatoru BIOS.

Podsjetio je također da je Grad Osijek poduzetnicima partner u vidu poduzetničkih potpora, oslobađanja komunalnog doprinosa. “Želim naglasiti odličnu suradnju grada Osijeka i našeg Osijek Software Cityja, s kojima smo u partnerstvu izgradili i novu IT poslovnu zgradu gdje je popunjenost sto posto”, naglasio je Radić.

U sklopu otvorenja novog Infobipovog ureda u Osijeku održava se i Shift Developer Meetup na kojemu su se sudionici osvrnuli na ulogu Osijeka u razvoju globalno distribuirane komunikacijske platforme, kao i na daljnje jačanje njegove pozicije ključnog inženjerskog centra Slavonije. U fokusu Shift Developer Meetupa je i strateška usmjerenost kompanije na AI-first rješenja ususret novom desetljeću poslovanja te dugoročna predanost razvoju lokalnih talenata i tehnoloških inovacija u gradu.