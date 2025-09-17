Infobip Shift 2025: Nakon spektakularnog izdanja u Zadru, konferencija stiže u Kuala Lumpur

U Zadru je održan Infobip Shift, jedna od najposjećenijih developerskih konferencija u ovom dijelu Europe. Tijekom tri dana programa, konferencija je okupila više od 5.000 posjetitelja, preko 115 predavača iz 50 zemalja, te predstavnike i zaposlenike iz više od 600 kompanija.

Kao jedno od najrelevantnijih događanja za softversku industriju, Infobip Shift je na jednom mjestu okupio globalnu developersku zajednicu, kao i renomirana imena domaće IT scene kao što su Infinum, Rimac i Sofascore. Konferencija je održana od 14. do 16. rujna na nekoliko lokacija u Zadru te u ŠC Krešimira Ćosića na Višnjiku, sportskom kompleksu koji se prostire na 15.000 kvadratnih metara.

U fokusu konferencije bile su teme poput razvoja softvera i cyber-sigurnosti, vođenja inženjerskih timova i startup kulture, a poseban naglasak stavljen je na umjetnu inteligenciju. U sklopu bogatog programa na šest pozornica, održano je preko 70 predavanja, panela i radionica, a pažnju su privlačili i atraktivni sadržaji poput simulatora i izloženog showcar bolida MoneyGram Haas F1 tima.

“Sve veći broj predavača i posjetitelja, kvaliteta predavanja i networking koji Infobip Shift pruža pokazuje kako ovo nije samo najvažniji developerski događaj u ovom dijelu Europe, već i platforma koja postavlja standarde za developersku zajednicu – uvijek u korak s vremenom i temama koje oblikuju tehnološku industriju. Konferencija unazad nekoliko godine prelazi granice, iz Zadra je stigla u SAD, a od ove godine širi se i na Aziju“, izjavio je Ivan Brezak Brkan, Infobipov direktor za developerski sadržaj.

Najveći IT stručnjaci na jednom mjestu

Konferencijski program obilježen je keynote predavanjem suosnivača i izvršnog direktora Netlifyja, Matta Biilmanna. Riječ je o jednom od vodećih svjetskih zagovornika novog koncepta agentnog iskustva (Agent Experience, AX) koji omogućuje suradnju programera i AI-agenta u stvaranju softvera.

Matt Biilmann, izvršni direktor Netlifyja

“Vjerujem da će u narednim godinama razvoj softvera sve više biti usmjeren ne samo na ljude, već i na AI agente. Razvijamo softver za agente i oni postaju stvarni korisnici i suradnici. AX će nam dati odgovore na pitanja kako dizajnirati proizvode koje agenti žele koristiti i s kojima mogu učinkovito raditi. Smatram da je ovo jedna od najvećih promjena u tehnologiji otkako je nastao web jer će sposobnost agenata da pišu softver sama po sebi radikalno promijeniti način na koji stvaramo i koristimo tehnologiju”, izjavio je Billmann.

Pobjednici programa Scale 2.0.

Uz inspirativna predavanja, na Shiftu je održano i završno pitch natjecanje u sklopu programa Scale 2.0. i Infobip Startup Tribea. Scale 2.0. je sveobuhvatan inkubator za hrvatske startupe u ranim fazama razvoja, a glavna nagrada bila je 10.000 eura. Pobjedu je odnio startup Crumbs – inovativna platforma koja pomaže u smanjenju bacanja hrane i omogućava korisnicima kupovinu viška hrane iz restorana, pekara i drugih ugostiteljskih objekata po sniženim cijenama.

Prva hrvatska konferencija na tri kontinenta

Nakon niza uspješnih izdanja na domaćem terenu i američke inačice konferencije koja se od 2023. godine održava u Miamiju, Infobip Shift po prvi put dolazi u Aziju. Konferencija će se održati 4. studenoga 2025. u Kuala Lumpuru, a posjetitelje očekuje bogat i zanimljiv program. Ovime Infobip Shift potvrđuje svoj status globalne platforme koja povezuje, educira i osnažuje developersku zajednicu diljem svijeta, nastavljajući graditi svoj ugled kao nezaobilazna konferencija koji oblikuje budućnost softverskog razvoja.