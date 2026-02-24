Infobip surađuje s Europskom svemirskom agencijom u sustavima upozorenja na asteroide

Infobip i Europska svemirska agencija (ESA) surađuju na unapređenju sustava upozorenja na udare asteroida putem obavijesti u stvarnom vremenu, čime se skraćuje vrijeme odgovora na kritična upozorenja u području planetarne obrane, izvijestio je Infobip.

Infobip s Europskom svemirskom agencijom (ESA) na unapređenju sustava obavještavanja o mogućim udarima asteroida surađuje putem Infobipovih Voice API rješenja, a korištenjem Infobipove platforme ESA-ino osoblje automatski prima telefonske obavijesti u stvarnom vremenu. To omogućuje trenutačna upozorenja na potencijalne udare asteroida i brže donošenje odluka u kritičnim situacijama, navode iz Infobipa.

Razumijevanje putanja asteroida, posebice onih koji se približavaju Zemlji, ključno je i vremenski osjetljivo, pa je presudno identificirati sve opasne asteroide kako bi se bolje razumjele njihove fizičke karakteristike i moguće posljedice udara, kažu u Infobipu.

Do sada se osoblje ESA-e o takvim događajima obavještavalo putem e-pošte, često kada je bilo izvan mreže ili nedostupno, a sada integracijom Infobipovih Voice API rješenja ESA-in sustav za praćenje i upozoravanje na asteroide (Meerkat Asteroid Guard) može slati upozorenja putem poziva u stvarnom vremenu, neovisno o dobu dana i lokaciji.

Time se znatno ubrzava proces obavještavanja osoblja o podacima o potencijalnim udarima asteroida.

Iz Infobipa naglašavaju da je nakon uspješne faze testiranja utvrđeno da sustav glasovnih poziva funkcionira te se pokazalo da su brza upozorenja na dva predviđena udara asteroida s visokom vjerojatnošću rezultirala slanjem telefonskih poziva unutar pet minuta od otkrivanja mogućih udara.

Iako događaji nisu uzrokovali štetu jer je objekt bio vrlo malen, ESA je uspjela pravovremeno prikupiti vrijedne znanstvene podatke, dodaju.

Voditelj ESA-inog ureda za planetarnu obranu Richard Moissl rekao je da partnerstvu s Infobipom ESA-i omogućuje bržu i učinkovitiju reakciju na potencijalne neposredne udare asteroida, osiguravajući prikupljanje ključnih podataka za bolje razumijevanje tih prirodnih prijetnji.