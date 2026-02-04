Informatička tvrtka za Jadroliniju nabavlja materijal za zaštitu od korozije

Jadrolinija je sklopila okvirni ugovor sa SGM informatikom radi nabave cink i aluminijskih protektora – zaštite protiv korozije brodova vrijedne 164.310 eura plus PDV.

Tvrtka SGM Informatika pobijedila je cijenom tri konkurenta na Jadrolinijinom natječaju za cink i aluminijske protektore. Riječ je o pasivnoj katodnoj zaštiti za brodove, odnosno metalnim dijelovima koji se koriste na kako bi svojim djelovanjem spriječili nastanak korozije na dijelu broda koji je u stalnom kontaktu s morem.

Učinkoviti su dok se ne potroše, a da Jadrolinija prije par godina nije dovoljno brinula o tom aspektu zaštite brodova moglo se naslutiti kad je prije dvije godine more prodrlo u trajekt Petar Hektorović.

Rok isporuke tri dana

Na natječaj za nabavu protektora procijenjene vrijednosti 200.000 javile su se četiri tvrtke. To su splitska SGM Informatika s ponudom od 164.310 eura plus PDV, Omišaljska Agamemnon Rijeka s ponudom od 168.082 eura plus PDV, talijanski La Fornitrice s ponudom od 172.732 eura plus PFV i riječki Amec opskrba brodova s ponudom od 179.327 eura plus PDV.

Glavni kriterij za izbor ponuditelja bila je cijena (80%), a sporedni rok isporuke od samo tri dana (20%). Sve tvrtke osim talijanske dobile su maksimalne bodove za rok isporuke, pa je pobijedila SGM Informatika jer je bila najpovoljnija. Prema web stranicama tvrtke ne vidi se da se bave ičim osim informatikom, no registrirani su za široki raspon djelatnosti.

Troškovnik otkriva kako se tražilo 35 različitih vrste protektora. Količine su okvirne, što znači da u konačnici mogu biti nešto manje ili veće od dogovorenih. U nekim slučajevima navedene su u komadima, a u nekima u kilogramima. Najviše se tražilo cink protektora KZ 12 – šest tona.

Iako je natječaj raspisan još prošlog ljeta, ugovor sa SGM Informatikom je potpisan tek ovog mjeseca. Cijelu proceduru produžila je i žalba tvrtke AMEC opskrba brodova, no ona je odbijena.