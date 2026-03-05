Ini dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na dva polja

Vlada je u četvrtak odobrila izdavanje dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu na istražnim područjima SA-10/1 i DR-02/2, te je dala suglasnost na sklapanje ugovora s Inom za istraživanja i eksploataciju ugljikovodika s tih polja.

Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Vedran Špehar rekao je kako je Agencija za ugljikovodike 1. listopada 2025. zaprimila samo jednu ponudu i to onu od Ine.

Istražni prostor ugljikovodika Sava 10/1 površine 1.848 kilometara kvadratnih i nalazi se u Brodsko-posavskoj, Osječko-baranjskoj i najvećim dijelom u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Iz tog istražnog prostora izuzeto je pet postojećih eksploatacijska polja (Berak, Cerić, Đeletovci, Ilača i Privlaka) te je izuzeto područje napuštenog eksploatacijskog polja Opatovac.

Istražni prostor Drava 02/2 površine je 1.732 kilometara kvadratnih i nalazi se na području Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke (u najvećem dijelu), Međimurske, Varaždinske i Virovitičko-podravske županije, a iz tog istražnog prostora izuzeto je 19 postojećih eksploatacijskih polja, kao i područje budućeg eksploatacijskog polja Severovci i brisanog eksploatacijskog polja Veliki Otok.

Ina i Vlada sklopit će ugovore o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika za svaki od navedenih istražnih prostora.

Dozvole se izdaju na razdoblje od najdulje 30 godina.