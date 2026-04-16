iNovine u godinu dana skeniranjem provjerili dob 41.000 mladog kupca cigareta

Kako bi osigurali jednostavnu provjeru dobi kupaca cigareta, iNovine posljednjih godinu dana uspješno provode provjeru dobi mladih kupaca.

U prvoj godini korištenja inovativne tehnologije za utvrđivanje punoljetnosti kupaca prilikom kupnje duhanskih i nikotinskih proizvoda, u nacionalnoj mreži kiosaka iNovine realizirano je više od 41.000 skenova za provjeru dobi.

Riječ je o tehnologiji, implementiranoj u suradnji s BAT-om, koja se temelji na jednostavnom i brzom skeniranju lica kamerom pametnog telefona. Aplikacija koja skenira lice ne sprema fotografije niti na bilo koji način prepoznaje ili identificira osobe, već primjenom inovativnih i provjerenih algoritama, a na temelju određenih parametara lica, utvrđuje punoljetnost, odnosno maloljetnost osobe. U testnoj fazi na kioscima iNovina tehnologija je pokazala preciznost veću od 99 posto.

Edukativne brošure

Uz uvođenje tehnologije, koja predstavlja dodatni sloj zaštite od prodaje tih proizvoda maloljetnicima, prodavači iNovina podijelili su i više od 12.000 edukativnih brošura namijenjenih maloljetnicima i njihovim roditeljima.

British American Tobacco (BAT), jedini domaći proizvođač i izvoznik duhanskih i bezdimnih proizvoda u Hrvatskoj, koji u svom lancu vrijednosti ima i nacionalnu mrežu kioska iNovine, prije godinu dana uveo je na sva iNovine prodajna mjesta inovativnu tehnologiju za utvrđivanje punoljetnosti kupaca. Cilj ove mjere bio je osigurati dodatan alat prodavačima u sprječavanju i odvraćanju maloljetnika od kupnje duhanskih i nikotinskih proizvoda. Uz uvođenje tehnološkog rješenja, postignuta je i suradnja s Društvom za socijalnu podršku, čiji su stručnjaci izradili brošuru namijenjenu edukaciji maloljetnika i njihovih roditelja. Brošura donosi jasne poruke zašto duhanski i nikotinski proizvodi nisu za maloljetnike te kako se mladi mogu oduprijeti mogućem pritisku vršnjaka.

“Jako smo ponosni na rezultate postignute u prvoj godini jer pokazuju da je prodavačima potreban ovakav alat za dodatnu provjeru, ali i poticanje kvalitetne komunikacije prema onima koji možda pokušavaju doći do proizvoda koji nisu za njih i koji su im zabranjeni. Nadam se da je naša edukativna brošura barem nekog od tih mladih ljudi potaknula na promišljanje te ih odvratila od korištenja tih proizvoda”, rekla je Jasna Lesički, dopredsjednica Društva za socijalnu podršku. Dodala je kako je u izradi sudjelovao i ambasador Niko Čuturić, kako bi se sadržaj dodatno približio mlađoj publici.

Edukacija prodavača

Uvođenje tehnologije i edukativne brošure na kioske iNovina pratio je i projekt edukacije više od 450 djelatnika na svih 240 prodajnih mjesta iNovina.

“U BAT-u kontinuirano ulažemo velike napore u edukaciju djelatnika i strogo poštujemo sve zakonske zabrane prodaje duhanskih i nikotinskih proizvoda maloljetnicima. Svi naši proizvodi – ni duhanski, ni nikotinski – nisu za maloljetnike i to vrlo jasno komuniciramo. Zbog toga uvijek tražimo načine kako dodatno ojačati napore u sprječavanju njihove dostupnosti maloljetnicima. Ovim projektom podigli smo ljestvicu na još višu razinu. Cilj nam je bio prodavačima u maloprodaji, uz sve postojeće zakonske obaveze koje provode, osigurati dodatne i konkretne alate koji im pomažu da duhanske i nikotinske proizvode prodaju isključivo punoljetnim osobama, ali i istovremeno osigurati efikasan komunikacijski alat za edukaciju maloljetnika. Ponosni smo na jako dobre rezultate i povratne reakcije naših kupaca i institucija na ovaj projekt”, rekao je Jurica Jurič, član Uprave BAT Adria i direktor maloprodaje u Hrvatskoj.

BAT je jedan od najvećih privatnih stranih investitora u Hrvatskoj koji je od 2015. godine, uključujući preuzimanje TDR-a, u zemlju investirao više od 700 milijuna eura. BAT u Hrvatskoj ima jedinstveni lanac vrijednosti koji, uz nacionalnu mrežu kioska iNovine, obuhvaća i tvornicu u Kanfanaru te poljoprivrednu proizvodnju duhana u Slavoniji i Podravini kroz Hrvatske duhane.

Lanac vrijednosti uključuje i logistički hub u Pitomači, koji prikuplja duhan iz čak 26 zemalja i opskrbljuje tvornice u Poljskoj, Njemačkoj i Mađarskoj, kao i distribucijski centar u Rijeci, iz kojeg se uređaji novih generacija proizvoda izvoze diljem Europske unije. BAT u Hrvatskoj ima i komercijalni ured u Zagrebu, iz kojeg se upravlja Adria klasterom koji obuhvaća osam tržišta – Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Sloveniju, Sjevernu Makedoniju, Kosovo, Crnu Goru i Albaniju.