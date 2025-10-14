Interenef: Hrvatska mora iskoristi sav energetski potencijal

Hrvatska uz vrhunski geostrateški položaj mora iskoristiti sav dodatni energetski potencijal, rečeno je u utorak na Međunarodnom energetskom forumu Interenef, s glavnom temom “Novi energetski poredak: Izazovi i mogućnosti”.

Forum su organizirali Institut za europske i globalizacijske studije i Atlantsko vijeće Hrvatske.

Predsjednik Uprave Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan kazao je da Hrvatska u globalnoj energetskoj situaciji ima dosta dodatnih potencijala te da Agencija sustavno radi na tome.

Rekao je da je Agencija za ugljikovodike uspjela aktivirati aktivnosti u panonskom bazenu, gdje istražuju Ina i po jedna američka i kanadska kompanija. Lani su te kompanije izbušile deset istražnih bušotina i svih deset obećavaju.

Geotermalni potencijal

“Možemo govoriti da imamo određena nova otkrića koja sigurno utječu na to da će u budućnosti domaća proizvodnja nešto porasti, a to utječe na stabilnost situacije ugljikovodika u Hrvatskoj”, rekao je Krpan.

Govoreći o geotermalnoj energiji kao jednom od rješenja za smanjenje ovisnosti o uvoznim energentima, Krpan je naveo da Hrvatska ima velik geotermalni potencijal.

Podsjetio je da Agencija za ugljikovodike kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti provodi projekt “Geoterma u toplinarstvu”, gdje je ideja da gradovi koji imaju postojeću infrastrukturu budu spojeni na geotermalne izvore. Već su izbušene dvije bušotine – u Velikoj Gorici i Osijeku i obje su potvrdile da potencijal postoji.

“Sad je samo pitanje daljnjih investicija i tehnologije da se taj potencijal i u Velikoj Gorici i u Osijeku spoji s lokalnom mrežom”, rekao je čelni čovjek Agencije za ugljikovodike.

Buši se i pored Vinkovaca i ondje se Krpan nada pozitivnom rezultatu, a projekt će se zaključiti sa Zaprešićem.

Hrvatska mora biti samodostatna

Predsjednik Instituta za europske i globalizacijske studije i organizator konferencije Anđelko Milardović smatra da bi Hrvatska u području energetske politike trebala biti pametna država, maksimalno samodostatna, pogotovo u aktualno doba deglobalizacije gdje se svatko mora pobrinuti za sebe. Isto tako, naveo je i da u području energetike, ali i u drugim područjima, mora biti u interakciji sa svima.

Naglasio je važnost dobrog geopolitičkog položaja Hrvatske što će joj koristiti u zauzimanju novih pozicija u novom međunarodnom poretku.

“Samo je pitanje odluke – da se krene tim putem ili da se odustane”, rekao je Milardović, dodavši kako je geopolitički položaj onaj koji determinira ponašanja aktera.

Predsjednik Atlantskog vijeća Hrvatske Mladen Nakić smatra da energetika ide ruku pod ruku sa sigurnošću, kako individualnom tako i globalnom.

Upitan je li Hrvatska premala da bi diktirala energetske tokove, rekao je da ima i manjih država pa “ne plešu kako drugi sviraju”.

“Ako Hrvatska zna što želi i ima strategiju, a resurse ima, onda ne vidim problem da se organiziramo i iskoristimo sve te blagodati koje imamo”, rekao je Nakić.