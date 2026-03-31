Investicija u Mlinar vrijedna do 80 milijuna eura predvođena EBRD-jem uspješno zaključena

Investicija u Mlinar u ukupnom iznosu do 80 milijuna eura, predvođena Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), uz sudjelovanje Bosqar Investa i MidEurope, dobila je potrebna regulatorna odobrenja, ispunila sve predmetne uvjete te je zaključena.

Suradnja Bosqar Investa i EBRD-ja do danas je mobilizirala ukupno financiranje u iznosu od približno 170 milijuna eura, od čega je više od 80 milijuna eura u protekle dvije godine usmjereno u Bosqarovu poslovnu vertikalu Future Food, kroz kombinaciju ulaganja u vlasnički kapital i obveznice. Time je dan snažan doprinos otpor-nosti i uključivosti gospodarstva Hrvatske i šire regije.

Transakcija označava zaključenje strateškog partnerstva osmišljenog kako bi podržalo kontinuirani rast i razvoj Mlinara, kao što je najavljeno pri objavi investicije.

Dvije faze

Bosqar Invest odigrao je ključnu ulogu u strukturiranju i provedbi transakcije, dodatno potvrđujući svoje sposobnosti pokretanja, izvršavanja i skaliranja složenih investicija u partnerstvu s vodećim međunarodnim financijskim institucijama.

Transakcija, ukupne vrijednosti do 80 milijuna eura, predvođena investicijom EBRD-ja od najviše 50 milijuna eura, te sudjelovanjem Bosqar Investa i MidEurope u iznosu do 30 milijuna eura, strukturirana je u dvije faze:

Faza 1 – Inicijalno ulaganje EBRD-ja u iznosu od 35 milijuna eura za vlasnički udio od 15,61 posto u Mlinaru, čime se osigurava kapital za ubrzano širenje, daljnji razvoj proizvoda i ulazak na nova tržišta.‍

Faza 2 – Dodatnih 45 milijuna eura, za koje se očekuje da će biti investirani tijekom razdoblja od 12-24 mjeseci, pri čemu EBRD može odlučiti pružiti iznos od najviše 15 milijuna eura, a BOSQAR INVEST i MidEuropa mogu odlučiti pružiti iznos od preostalih 30 milijuna eura.

Ova investicija označava novu prekretnicu unutar Bosqarove strategije izgradnje i jačanja regionalnih lidera u ključnim sektorima, uključujući proizvodnju hrane, uz istovremeni iskorak u dugoročnom stvaranju vrijednosti i otpornosti.