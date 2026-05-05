Investicija vrijedna 260 milijuna eura: Položen kamen temeljac za proširenje tvornice Končar

Svečanim polaganjem kamena temeljca za proširenje proizvodnih kapaciteta tvornice velikih energetskih transformatora obilježen je početak nove investicijske faze društva Končar – Energetski transformatori (KPT).

Riječ je o strateškom projektu zajedničkog društva Siemens Energy i KONČARA, koji je najavljen prošlog ljeta, vrijednom oko 260 milijuna eura. Realizacijom projekta dodatno će se učvrstiti pozicija jedne od vodećih svjetskih tvornica velikih energetskih transformatora, uz istodobno povećanje njezinih proizvodnih kapaciteta.

Investicija dolazi u trenutku izrazito snažnog rasta globalne potražnje za opremom iz područja prijenosa i distribucije električne energije te predstavlja važan iskorak za domaću industriju u razdoblju intenzivne energetske tranzicije. Svečanosti su, uz predstavnike društva Končar – Energetski transformatori, kompanije Siemens Energy i Grupe KONČAR, nazočili i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, potpredsjednik Vlade RH i ministar financija Tomislav Ćorić, ministar gospodarstva Ante Šušnjar te veleposlanik Savezne Republike Njemačke u RH Nj. E. Pascal Hector.

Istaknuvši važnost projekta za hrvatsko gospodarstvo, predsjednik Vlade Andrej Plenković poručio je: “Ovaj industrijski projekt od iznimne je važnosti za Hrvatsku. Riječ je o snažnom investicijskom ciklusu u kojem KONČAR, koji u suradnji s partnerima, ulaže ukupno 800 milijuna eura u sektor izravno povezan s jednom od ključnih globalnih tema – energijom, energetikom i razvojem energetskih mreža. Današnje ulaganje, u partnerstvu s kompanijom Siemens Energy, od 260 milijuna eura u proširenje tvornice energetskih transformatora, uz otvaranje 350 novih radnih mjesta, predstavlja važan i konkretan korak naprijed. Ovim projektom KONČAR dodatno jača svoju industrijsku snagu, izvozni potencijal i poziciju među vodećim proizvođačima u energetskom sektoru.

Riječ je o strateškom iskoraku koji potvrđuje jasan razvojni smjer Hrvatske, a to je ulaganje u znanje, proizvodnju i partnerstva s globalnim liderima, uz snažan fokus na digitalizaciju, automatizaciju te istraživanje i razvoj. Stoga je današnja poruka jasna – bez energije nema gospodarstva, a bez snažne industrije nema stvarnog gospodarskog napretka.“

Končar – Energetski transformatori (KPT) prvo je zajedničko društvo Siemens Energyja i KONČARA koje je s radom započelo još 1995. godine, a danas predstavlja jednu od najboljih tvornica velikih energetskih transformatora u svijetu. U KPT-u Siemens Energy ima 51 % vlasničkog udjela, a KONČAR 49 %, a oba partnera su usmjerena na kontinuirano usavršavanje te zajedničko savladavanje tržišnih izazova, kao i stvaranje energetski neovisnije i održivije budućnosti.

Govoreći o razvojnim planovima društva, predsjednik Uprave Končar – Energetski transformatori Boris Potočki naglasio je dugoročnu dimenziju ulaganja: “Ova investicija predstavlja iskorak koji nadilazi povećanje kapaciteta, radi se o jačanju naše dugoročne konkurentnosti na globalnom tržištu. U narednim godinama dodatno ćemo unaprijediti tehnologiju, optimizirati procese i razvijati kompetencije naših zaposlenika kako bismo odgovorili na sve složenije zahtjeve energetske tranzicije. Naš cilj je jasan – ostati pouzdan partner u razvoju moderne, održive i sigurne elektroenergetske infrastrukture.“

Boris Potočki, predsjednik Uprave Končar – Energetski transformatori

Nadovezujući se na investicijski ciklus započet 2022. godine, trenutačno proširenje predstavlja sljedeću fazu dugoročne strategije rasta. Projekt će rezultirati otvaranjem oko 350 novih radnih mjesta – od čega 250 u proizvodnji i 100 za visoko kvalificirane stručnjake.

“Dugogodišnje partnerstvo KONČARA i Siemens Energyja omogućuje učinkovit odgovor na rastuću potražnju za energetskim transformatorima u razdoblju u kojem su globalni opskrbni lanci i dalje pod pritiskom. Kontinuiranim širenjem proizvodnih kapaciteta jača se otpornost opskrbnog lanca te se pouzdano podržavaju kupci u realizaciji ključne elektroenergetske infrastrukture“, rekao je član Uprave Siemens Energyja Tim Holt.

“Partnerstvo sa Siemens Energyjem već desetljećima donosi konkretne rezultate, a ova investicija njegov je logičan nastavak. Zajedno razvijamo projekte koji imaju globalni doseg i koji potvrđuju da sinergija međunarodnog iskustva i domaće industrijske ekspertize može stvarati dugoročnu vrijednost u pozicioniranju Hrvatske na globalnoj karti energetske tranzicije“, istaknuo je predsjednik Uprave KONČARA mr. sc. Gordan Kolak.