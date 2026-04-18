Investicijski ciklus Agrolagune veći od 10 milijuna eura: “Naš fokus ostaju istarska tradicija i visoka kvaliteta naših proizvoda”

Agrolaguna planira do 2028. godine investicijski ciklus vrijedan više od 10 milijuna eura. Od travnja 2025. godine, kompanija je u vlasništvu Badela 1862, a s novim vlasnikom definirana je strategija poslovanja koja se temelji na očuvanju istarskog identiteta te usmjerenosti na inovacije i visoku kvalitetu u sva tri proizvodna stupa – vina, maslinovog ulja i sira.

Strategija, kako je rekla predsjednica Uprave Agrolagune Nerina Zec, obuhvaća i već započeti investicijski ciklus koji iznosi više od 10 milijuna eura, a riječ je o ulaganjima u podizanje novih nasada te modernizaciju primarne proizvodnje i preradbenih kapaciteta, s ciljem nastavka razvoja poslovanja, povećanja produktivnosti i daljnjeg povećanja kvalitete.

“U godinu dana, koliko je Agrolaguna u vlasništvu Badela 1862, sve što smo u tom vremenu napravili i započeli raditi, kao i strateške odluke o budućim ulaganjima i iskoracima koje smo donijeli, potvrdilo je da kao dio istog sustava izvrsno funkcioniramo te da naše sinergije otvaraju prostor za još uspješnije poslovanje. Agrolaguna s Badelom 1862 nastavlja rasti i razvijati se u sva tri područja proizvodnje – vina, maslinova ulja i sira. Moderniziramo poslovanje, uvodimo nove tehnologije i inovacije, ulažemo u nove nasade maslina i vinove loze, povećavamo uzgoj ovaca, a pri tome naš fokus ostaju istarska tradicija i visoka kvaliteta naših proizvoda”, izjavila je Nerina Zec na konferenciji o novim investicijama i planovima Agrolagune.

Vinogradi

Agrolaguna je najveći proizvođač ekstra djevičanskog maslinovog ulja te godišnje proizvede 160 do 200 tisuća litara maslinovog ulja. Novom poslovnom strategijom definirana su značajna ulaganja u nove nasade vinove loze autohtonih istarskih sorti. Tako je u trogodišnjem razdoblju u planu sadnja 120 hektara novih vinograda, što je investicija vrijedna gotovo pet milijuna eura.

U 2026. godini sadi se 40 ha vinograda na tri lokacije – Mareda pored Novigrada, Starići i Bašarinka u okolici Poreča. Već je realizirano oko 50 posto planirane ovogodišnje sadnje, a sve površine bit će zasađene do kraja travnja 2026. godine. Sastavni dio nove sadnje je navodnjavanje vinograda kao odgovor na klimatske promjene i jamstvo stabilnost prinosa neovisno o vremenskim prilikama. Svi novi vinogradi su isključivo autohtone sorte – Malvazija istarska 90% i teran 10% što je u skladu sa strateškom orijentacijom Agrolagune na istarsko naslijeđe i tradiciju.

Novi nasad u Maredi

Agrolaguna godišnje proizvede oko 4 milijuna litara vina različitih sorti od čega više od 50% čini malvazija istarska što ju čini najvećim pojedinačnim proizvođačem malvazije istarske u Istri. U tijeku je redizajn Agrolaguninih vinskih brendova Vina Laguna i Festigia s naglaskom na suvremeniji izgled i još snažnije isticanje kvalitete.

Maslinici

Agrolaguna planira i značajno povećati i nasade maslina za dodatnih 100 ha. U novim maslinicima planira se kombinacija tradicionalnog i super-intenzivnog uzgoja, a sadnja novih nasada planirana je za 2027. i 2028. godinu s vrijednošću od oko 2,5 milijuna eura. Trenutačno tvrtka raspolaže s 226 ha maslinika na kojima je 68.000 stabala maslina.

I novi nasadi maslina uključivat će navodnjavanje, a Agrolaguna već navodnjava 110 ha postojećih maslinika na lokaciji u Červaru (sa svojih 130 ha to je najveći maslinik u Istri), a navodnjavanje se provodi iz akumulacije Mateši čiju je izgradnju financirala Istarska županija.

Proizvodnja sira

U proizvodnji sira su planirana ulaganje u novu opremu, točnije nabavku linije za pakiranje čime će sadašnje ručno pakiranje biti automatizirano. Agrolaguna godišnje proizvede oko 300 tona istarskog sira pod brendom Špin. Ponuda obuhvaća ovčji, kravlji i miješani sir te sir s tatufima, sir u teranu i sir u orahovom lišću.

Kušaona Festigia, Poreč; Foto: Vanesa Pandzic / CROPIX

Što se tiče primarne proizvodnje, iz tvrtke su istaknuli kako se planira i izgradnja novog gospodarskog dvorišta za primarnu poljoprivrednu proizvodnju: smještaj strojeva, mehanička radionica i skladište repromaterijala, a investicija je vrijedna više od tri milijuna eura. Projekt je u izradi za lokaciju Kaštelir-Labinci uz očekivanje početka radova do kraja ove godine.

Brojne nagrade

Agrolaguna nastavlja vrhunsku kvalitetu svojih vina potvrđivati i brojnim nagradama i priznanjima u zemlji i svijetu. Tako su Festigia i Vina Laguna prošle godine osvojila preko 20 medalja na najvažnijim domaćim i međunarodnim ocjenjivanjima, uključujući Decanter, Concours Mondial de Bruxelles, Berliner Wein Trophy i Vinistru. Uz standardno nagrađivanu vrhunsku Malvaziju Festigiu posebno se ističu priznanja za Vina Laguna Malvaziju Istarsku – srebrna medalja na Decanteru i Vina Laguna Rosé – zlatna medalja na Concours Mondial de Bruxelles (jedini hrvatski rosé s priznanjem prošle godine).

Ovi rezultati potvrđuju da kvaliteta nije rezervirana samo za premium kategoriju, već je dosljedno prisutna i u najdostupnijim i najtraženijim vinima Agrolagune.

Maslinova ulja Agrolagune također redovito osvajaju nagrade i priznanja za kvalitetu. Najnovije međunarodno priznanje za brend Ol Istria upravo je stiglo s najvećeg i najprestižnijeg svjetskog natjecanja za maslinova ulja, NYIOOC World Olive Oil Competition. Ol Istria ekstra djevičansko maslinovo ulje osvojilo je zlatnu medalju, treću godinu zaredom za Ol Istria blend, čime je dodatno potvrđena konzistentnost kvalitete u iznimno konkurentnom globalnom okruženju.

Vrhunska kvaliteta istarskih sireva Špin iz godine u godinu potvrđuje se na međunarodnim natjecanjima World Cheese Awards i Global Cheese Awards.