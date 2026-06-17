Irundo preuzima Sun Spalato, splitsku agenciju za kratkoročni turistički najam
Irundo, vodeća domaća kompanija za upravljanje nekretninama za kratkoročni najam koja je od prošle godine dio velike regionalne grupacije Renters, preuzima splitsku agenciju Sun Spalato, lidera u tom segmentu na širem splitskom području. Ovo je prva akvizicija Irunda nakon ulaska u Renters, a kompanija ubrzano širi portfelj nekretnina pod upravljanjem s ambicijom da do kraja godine, organskim rastom ali i nastavkom preuzimanja domaćih agencija, ima 1000 jedinica pod upravljanjem u Hrvatskoj.
Trenutno Irundo pod upravljanjem ima preko 500 jedinica za kratkoročni najam primarno u Dalmaciji, Istri i Zagrebu. Te jedinice su prošle godine ostvarile oko 180.000 turističkih noćenja. Irundo je time postao lider među domaćim kompanijama za upravljanje kratkoročnim najmom sa ambicijom standardizacije upravljanja kratkoročnim najmom, podizanja razine kvalitete i profesionalizacije, ali i ukupnog potencijala postojećeg kvalitetnog fonda nekretnina za kratkoročni najam.
Irundo kreće u konsolidaciju domaćeg tržišta kratkoročnog najma vođen financijskim zaleđem i operativnom podrškom grupe Renters koja u regiji upravlja sa preko 7000 jedinica za kratkoročni najam i nalazi se u portfelju private-equity fonda Enterprise Investors iz Poljske.
”U Hrvatskoj imamo preko 125 tisuća objekata u kratkoročnom turističkom najmu, što je velik kapacitet i posljedica je velikog dugogodišnjeg ulagačkog ciklusa u takvu vrstu nekretnina. No, prošle godine smo po prvi puta zabilježili pad broja jedinica. To obilježava novu fazu na tržištu, a posljedica je prerastanja domaćeg tržišta kratkoročnog najma iz faze upravljanja smještajem u upravljanje kvalitetom, održivošću, iskustvom i profitabilnošću. Pred vlasnike nekretnina stavlja se sve više zahtjeva, od zahtjeva gostiju i tržišta, preko upravljanja koje je pod pritiskom rastućih troškova, ali i regulacije, koja se često mijenja pod utjecajem i EU i lokalnih politika, a postaje sve zahtjevnija i restriktivnija. U tim uvjetima bilo kakva neusklađenost, neprofesionalnost i nerazumijevanje trendova neće moći ostvariti rezultat i takvi iznajmljivači će ispasti s tržišta.
Mi upravo u novoj fazi razvoja tržišta vidimo veliku priliku za Irundo i imamo savršenu poziciju za brz rast. Postavili smo visok operativni standard za kratkoročni turistički najam koji izvlači veću vrijednost iz nekretnina, jamči kontinuiranu podršku našeg tima, regulatornu usklađenost i transparentno izvještavanje i analitiku. Mi preuzimamo kompletnu brigu o nekretninama i maksimiziramo prihod od najma, vlasnik od nas dobiva detaljne izvještaje i analitiku, nema dodatnih briga. Osjećamo sve veću potražnju za našom uslugom i od vlasnika nekretnina i od manjih agencija kojima možemo pružiti kompletnu operativnu podršku upravljanja u pozadini, dok se oni mogu fokusirati na odnos sa svojim klijentima. Kvalitetnije upravljanje i veći prihodi jedinica za kratkoročni turistički najam donose direktne koristi vlasnicima nekretnina, ali isto tako, kroz povećanje zadovoljstva gostiju i produženjem sezone, i cijelim destinacijama pa onda i ukupnom turizmu Hrvatske. Mi u Hrvatskoj vidimo potencijal za povećanjem popunjenosti turističkih jedinica za kratkoročni najam sa sadašnjeg prosjeka od 60-tak dana na 7 mjeseci, a to možemo povećanjem kvalitete i boljim upravljanjem ponudom”, izjavio je Tomislav Zovko, izvršni direktor Irunda.
Irundo ima snažan operativni tim na terenu, ali i vlastiti razvijen AI sustav za upravljanje koji osigurava da postavljeni visoki standard bude dostupan uvijek svima, bez obzira na vrstu i broj nekretnina. Pametnim sustavom upravljanja cijenama Irundo može podići prihode koje ostvaruje jedinica između 25 i čak 40 posto, a povećanjem operativne složenosti upravljanja otvara i nove prilike i za prihode i za pozicioniranje ponude. Jedinice pod upravljanjem Irunda ostvaruju prosječnu ocjenu gostiju od visokih 4,8, a prosječna popunjenost na razini čitave sezone je dvostruko veća u odnosu na prosjek destinacija.
Kako naglašavaju u Irundu, povećanjem prihoda postojećeg fonda i optimizacijom potražnje, može se izvući veća vrijednost iz sezonalnosti koja i dalje obilježava hrvatski turizam, čime se uz prihod, povećava i vrijednost nekretnina, ali i održivost turizma.
”Ulaskom u Irundo dobivamo prije svega pristup znanju i operativnoj izvrsnosti veće grupacije, što nam pak otvara priliku za rast i razvoj ponude. Upravljanje nekretninama je vrlo operativno zahtjevan posao, a operativna platforma Irunda će nam omogućiti još kvalitetniju uslugu i fokus na vlasnike. Unutar Irunda ostajemo fokusirani na Dalmaciju gdje vidimo još mnogo prostora za rast”, izjavio je Boris Miodrag, osnivač Sun Spalata.