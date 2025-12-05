Iskra brodogradilište Šibenik isporučilo treću spasilačku brodicu za Lučke kapetanije

Iskra brodogradilište Šibenik isporučilo je treću od sedam spasilačkih brodica koje grade za Lučke kapetanije. Gradnja ovih brodica Iskri mogla bi Iskra brodogradilištu biti dobra referenca za prodaju takvih modela na stranim tržištima.

Treća od sedam brodica za traganje i spašavanje na moru koje Iskra brodogradilište Šibenik gradi za Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, u sklopu projekta obnove flote lučkih kapetanija u Hrvatskoj, isporučena je ovog tjedna Lučkoj kapetaniji u Senju. Ugovor koji je potpisan između Iskra brodogradilišta Šibenik i Ministarstva vrijedan je 13,6 milijuna eura bez PDV -a, a primopredaja svih sedam brodica očekuje se do kraja 2026. godine.

Nabava tih brodica dio je šireg projekta obnove flote brodica i brodova lučkih kapetanija koji je u tijeku.

Riječ je o aluminijskim brodicama dužine 15 metara, sposobnim za plovidbu brzinom većom od 35 čvorova. Namijenjene su za traganje i spašavanje na moru, ali i obavljanje drugih poslova lučkih kapetanija poput nadzora sigurnosti plovidbe, inspekcijskih poslova na pomorskom dobru.

Referenca za inozemna tržišta

Ta je brodica, kao i prethodne dvije u Iskra brodogradilištu uspješno prošla sve testove koji simuliraju najteže uvjete plovidbe te test prevrtanja kao krajnju potvrdu čvrstoće njihove konstrukcije i vrhunskih maritimnih sposobnosti.

Prije ovog projekta, kvalitetu gradnje takvih brodica Iskra brodogradilište Šibenik potvrdilo je gradnjom brzih brodica hitne medicinske pomoći na moru koje su svoje mogućnosti i kvalitetu potvrdile u brojnim intervencijama u najtežim uvjetima plovidbe. Brodice za traganje i spašavanje na moru građene su upravo prema modelu tih brodica.



Za Iskra brodogradilište Šibenik gradnja brodica hitne medicinske pomoći na moru i brodica za lučke kapetanije važan su poslovni iskorak jer im otvaraju vrata inozemnog tržišta na kojem su brodice takvog tipa, veličine i maritimnih svojstava vrlo tražene. Koriste ih policije, obalne straže, kompanije za prijevoz posada na naftne i plinske platforme te vjetroelektrane na moru mnogih zemalja.

Iskra brodogradilište Šibenik isporučilo je treću brodicu; Foto: Iskra brodogradilište

Sljedeća, četvrta brodica SAR 15, bit će uskoro predana Lučkoj kapetaniji Zadar.



Nabava ovih brodica dio je šireg projekta obnove flote brodica i brodova lučkih kapetanija koji je u tijeku. Trenutačno lučke kapetanije raspolažu s 21 novom brodicom, a s obzirom na to da je u tijeku gradnja preostalih aluminijskih i plastičnih brodica, do 2027. godine lučke kapetanije trebale bi raspolagati s ukupno 38 novih brodica, kada će u potpunosti biti obnovljena postojeća flota kapetanija.



Uvođenjem novih brodica značajno će se unaprijediti mogućnosti nadzora, inspekcije, traganja i spašavanja, osobito u razdobljima pojačanog pomorskog prometa, poručuju iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.