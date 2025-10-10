Izabrana tvrtka koja će dograđivati luku na Prviću za 4,10 milijuna eura plus PDV

Graditelj svratišta i Hidroradovi Sagena dali su najpovoljniju ponudu za drugu fazu dogradnje luke na otoku Prviću vrijednu 4,10 milijuna eura plus PDV.

Zagrebačka tvrtka Graditelj svratišta i šibenski obrt Hidroradovi Sagena dobili su posao dogradnje luke na otoku Prviću. Riječ je o luci u mjestu Prvić Šepurine na zapadnoj strani otoka, u kojoj je prethodno već izgrađena pristanična obala s gatom uz vanjsku stranu postojećeg lukobrana. Tema aktualnog natječaja su unutarnja pristanišna obalna trasa, glavni lukobranski objekt, nasipna površina za amortizaciju valova i valobranski objekt.

Procijenjena vrijednost novog projekta je bila 5,28 milijuna eura plus PDV, a za njega su se natjecale tri tvrtke odnosno zajednice ponuditelja. Ponuda Graditelja svratišta i Hidroradova sagena bila je najpovoljnija – iznosila je 4,10 milijuna eura plus PDV. Splitski Pomgrad tražio je 5,78 milijuna eura plus PDV, a cavtatski Texo Melior 8,21 milijuna eura plus PDV. Kriterij za izbor bili su cijena koja je imala 90 posto utjecaja na izbor pobjednika i jamstvo s 10 posto.

Potpisivanje ugovora; Foto: Lučka uprava Šibensko – kninske županije

Predviđeno trajanje projekta koji je naručila Lučka uprava Šibensko-kninske županije je 27 mjeseci.

Graditelj svratišta tvrtka u 2024. godini imala je 36,53 milijuna eura prihoda, 2,67 milijuna eura dobiti i 183 zaposlena. Direktor i vlasnik tvrtke je Dragan Radić. U središte pozornosti javnosti dospjela je 2023. godine kad je uhićen tadašnji direktor Ante Stanišić zbog sumnje da je dao mito Josipi Pleslić ex Rimac.

Hidroradovi Sagena obrt su Irene Bralić koji je 2024. godine imao 757.200 eura prihoda, 120.038 eura dobiti i šest zaposlenih.