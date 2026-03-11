Izvoz u siječnju pao za 10,6 posto, a uvoz za 16,9 posto

Vrijednost hrvatskog robnog izvoza u siječnju ove godine iznosila je 1,8 milijardi eura što je za 10,6 posto manje nego u istom mjesecu lani, a uvoz je pao za 16,9 posto, na 2,9 milijardi eura, prvi su podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS) objavljeni u srijedu.

Pritom je vanjskotrgovinski deficit iznosio 1,1 milijardu eura, dok je pokrivenost uvoza izvozom bila 61,5 posto.

Prema podacima DZS-a, u članice EU-a u siječnju ove godine izvezeno je robe u vrijednosti 1,2 milijarde eura, što je sedam posto manje nego u siječnju 2025. godine, a izvoz u nečlanice EU-a je pao za 17,8 posto, na 540,4 milijuna eura.

Uvoz iz članica EU-a, u siječnju ove godine je prema istom mjesecu lani pao za 8,8 posto, na 2,4 milijarde eura, a uvoz iz nečlanica je pao za 41,1 posto, na 504 milijuna eura.

DZS je objavio i privremene podatke o robnoj razmjeni za 2025. godinu.

Ukupan izvoz iznosio je 25,2 milijarde eura, što je 4,7 posto više nego u 2024., dok je uvoz porastao za 4,5 posto, na 44,8 milijardi eura. Time su blago revidirani prvi podaci za prosinac objavljeni 6. veljače, po kojima je vrijednost hrvatskog robnog izvoza u 2025. godini 25,1 milijardu eura, što je 4,4 posto više nego godinu ranije, dok je uvoz porastao za 3,3 posto, na 44,3 milijarde eura.

Prema najnovijim podacima, vanjskotrgovinski deficit je iznosio 19,6 milijardi eura, a pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do prosinca 2025. bila je 56,2 posto.

Kada je riječ o glavnim vanjskotrgovinskim partnerima, u 2025. je hrvatski izvoz u Njemačku skočio za 10,7 posto, na 3,2 milijarde eura. Istovremeno, hrvatski uvoz iz tog najvećeg europskog gospodarstva porastao je za 5,7 posto, na 6,5 milijardi eura.

Vrijednost hrvatskog izvoza u Sloveniju u 2025. je porasla za 12,8 posto u odnosu na 2024. godinu, na 2,97 milijardi eura, dok je istovremeno vrijednost hrvatskog uvoza iz Slovenije porasla za 5,3 posto, na 5,3 milijarde eura.

Nadalje, za 6,2 posto porasla je vrijednost izvoza iz Hrvatske u Italiju, na 2,91 milijardu eura, dok je hrvatski uvoz iz te zemlje pao za 3,8 posto, na 5,5 milijardi eura.

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se