Jadranska vrata ulažu 35 milijuna eura, na terminalu dvije nove obalne dizalice

Dvije nove Super Post Panamax obalne dizalice predstavljene su u četvrtak na kontejnerskom terminalu Brajdica, kao dio ulaganja tvrtke Jadranska vrata od 35 milijuna eura, koje omogućuju prihvat najvećih kontejnerskih brodova, modernizaciju i povećanje kapaciteta terminala.

Riječ je o najnovijoj generaciji Super Post Panamax lučkih dizalica, posebno projektiranih prema operativnim zahtjevima terminala, uključujući prilagođena ojačanja nosivosti te o prvim prototipovima nove serije kontejnerskih mostova, koje je proizvela tvrtka ZPMC. Dizalice su stigle brodom Zhen Hua 25, koji je pristao uz terminal potkraj studenoga, a nakon iskrcavanja su spojene na električnu energiju. Sada su u fazi puštanja u rad i tehničkog testiranja, a njihovo potpuno uključivanje u operativni rad terminala očekuje se do kraja godine.

Dizalice imaju dohvat prema moru od 67,5 metara, dohvat prema kopnu od 14 metara, ukupna visina dizanja je 71 metar, maksimalno opterećenje „pod kukom“ je 75 tona, a visina dizalice s podignutom granom je 134,8 metara.

Nove obalne dizalice dio su šireg programa modernizacije jer će u narednim tjednima terminal dobiti i dvije nove hibridne RTG dizalice za rukovanje kontejnerima na skladišnim površinama, kojima hibridni pogonski sustav omogućuje znatnu uštedu goriva i smanjenje emisija.

Izvršni direktor Jadranskih vrata Emmanuel Papagiannakis rekao je kako je dolazak dviju novih obalnih dizalica važan korak u kontinuiranoj modernizaciji terminala.

“Ova najnovija generacija opreme omogućit će povećanje kapaciteta, brži i učinkovitiji prekrcaj tereta te potpunu spremnost za najveće kontejnerske brodove u Sredozemlju i Jadranu. Zajedno s nadolazećim hibridnim RTG dizalicama i njihovim smanjenim emisijama, nastavljamo strateški ulagati u razvoj terminala i jačanje riječkog prometnog koridora kao ključnog ulaza za tržišta srednje i jugoistočne Europe“, rekao je.

Ravnatelj Lučke uprave Rijeka Denis Vukorepa podsjetio je na razvoj tog terminala, da je pronađen izvanredan partner te da je Luka Rijeka d.d. 2011. potpisala ugovor o strateškom partnerstvu s ICTSI-jem.

Rekao je da su, kroz projekte financirane iz CEF-a, samo u proteklih pet godina u terminal na Brajdici uložena 52,9 milijuna eura. Izgrađen je novi intermodalni terminal za prekrcaj vlakova, rekonstruiran i moderniziran ranžirni kolodvor Rijeka – Brajdica te je proširen tunel Sušak. Povećana je dubina mora uz obalni zid terminala s 11,6 na 16,5 metara te je izjednačena dubina u punoj dužini operativne obale Kostrenskog pristaništa jug, rekao je.

Tvrtka Jadranska vrata d.d./Adriatic Gate Container Terminal (AGCT) posluje kao javno-privatno partnerstvo, u kojem partner, međunarodni lučki operater International Container Terminal Services Inc. (ICTSI) drži 51 posto, a Luka Rijeka 49 posto udjela.