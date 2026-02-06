Jadrolinija izabrala – trajekte će im projektirati Navis Consult

Riječka tvrtka Navis Consult iza koje stoji norveška kompanija Kongsberg Maritime dobila je posao projektiranja Jadrolinijinog stometarskog trajekta. Na osnovu tog projekta planiraju raspisati natječaj za gradnju tri broda.

Riječka tvrtka Navis Consult pobijedila je na Jadrolinijinom natječaju za projektiranje trajekta dužine do 100 metara. Radi se o trajektu tipa double-ender, koji može ploviti u oba smjera. Na osnovu tog projekta Jadrolinija planira graditi tri identična trajekta.

Forbes Hrvatska najavio je natječaj krajem prošle godine, a Navis Consult bio je jedini sudionik na njemu. Procijenjena vrijednost natječaja bila je 200.000 eura plus PDV, a njihova ponuda iznosila je 194.000 eura plus PDV.

Norveški vlasnici od 2019. godine

Potencijalni razlog za samo jednu prijavu vjerojatno je kratki rok za isporuku dokumentacije – on je donosio čak 40 posto bodova na natječaju. Rok od 13 tjedana je prilično kratak, pogotovo ako se uzme u obzir da se radi o battery-ready trajektu. Planirani trajekti su dizel-električni. Između ostalog, tvrtka koja se javlja morala je imati barem jedan projekt na metanol, ali i barem jedno iskustvo integracije baterijskih sustava i hibridnih pogona.

Riječka tvrtka Navis Consult ima urede u Rijeci, Puli i Splitu. Od 2019. godine je u vlasništvu norveške tvrtke Konsberg Maritime. Djeluje kao njihov europski centar za inženjerske usluge, dok na svjetskom brodograđevnom tržištu nastupa i samostalno te posluje sa velikim brojem brodogradilišta.

Gradnja tri nova trajekta prema Navisovom projektu, nastavlja se na nedavno najavljeni plana za modernizaciju Jadrolinijine flote. Posljednjih godina nabavljani su polovni trajekti, a zadnji novi nabavljali su se 2014. godine, Bili su to Krk, Brač, Kornati i Mljet, građeni u hrvatskim brodogradilištima. Dimenzijama su gotovo identični novom projektu, s obzirom da im do 100 metara dužine fali tek 10 do 20 centimetara.