Jadrolinija kupuje dječije kockice vrijedne 55.000 eura plus PDV

Nakon uspjeha sa setovima za gradnju makete Jadrolinijinog trajekta od kockica, Jadrolinija nabavlja još 3000 setova. Na prodaji putnicima će i zaradititi 26 eura i 66 centi po setu.

Jadrolinija je objavila natječaj za kupnju dječjih kockica procijenjene vrijednosti 55.000 eura plus PDV. Iako neupućenima na prvi pogled ovaj natječaj može izgledati besmisleno, u pozadini je nabava još setova njihovih dječijih kockica za izgradnju Jadrolinijinog dvostranog trajekta.

Navedeni setovi prodavali su se po cijeni od 45 eura, a među Jadrolinijim putnicima su izazvali jako pozitivne reakcije, što se moglo vidjeti i na društvenim mrežama. Na stranicama Jadrolinije je trenutno obavijest kako su svi setovi rasprodani, zbog čega i nabavljaju nove u žurnom postupku.

Izgled pakiranja i makete trajekta; Screenshot: Dokumentacija natječaja

Troškovnik otkriva kako planiraju nabaviti 3000 komada, što znači da (prema procijenjenoj vrijednosti) cijena jednog seta iznosi 18 eura i 34 centa. Pretpostavi li se da će se svi nabavljeni setovi prodavati i da će cijena ostati ista kao i do sada, to znači da će Jadrolinija na setovima i zaraditi oko 80.000 eura.



Trajekt od kockica treba biti dužine do 40 centimetara, visine do 20 centimetara i širine do osam centimetara. Set se sastoji od 581 kockice. Iz natječaja je jasno da planiraju nabavu trajekta kakve su prodavali do sada, pa je malo vjerojatno da će se na njega javljati novi ponuđači. Kriterij za izbor ponuđača su cijena (90 bodova) i rok isporuke (10 bodova). Tvrtka dobavljač u prethodne tri godine mora imati najmanje 30.000 eura isporuka kockica (bez PDV-a).

S obzirom da su jedino kockice trenutačno rasprodane, za pretpostaviti je da je to najpopularniji Jadrolinijin suvenir. Suvenire prodaju na trajektima Oliver, Petar Hektorović, Marko Polo i Dalmacija te u agencijama Preko, Supetar, Hvar, Korčula, Dubrovnik i Split. Osim toga, oni se mogu naručiti mailom te preko Jadrolinijinih stranica na Instagramu i Facebooku.

