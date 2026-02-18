Jadrolinija najavila novu sezonsku brzobrodsku liniju

Nova komercijalna sezonska brzobrodska linija Zadar – Silba – Mali Lošinj prometovat će svakodnevno tijekom turističke sezone od 18. lipnja do 29. kolovoza, najavili su iz domaćeg putničkog brodara Jadrolinije.

O tome je u srijedu održan sastanak u upravnoj zgradi Jadrolinije u Rijeci, na kojemu su bili predsjednik Uprave Jadrolinije Robert Blažinović, članica Uprave Marija Zaputović Mavrinac i gradonačelnica Malog Lošinja Ana Kučić.

Riječ je o svakodnevnoj brzobrodskoj vezi Malog Lošinja sa Zadrom, koja omogućuje dodatni pravac dolaska domaćih i stranih turista na Lošinj i jača prometnu povezanost sjevernog i srednjeg Jadrana.

Iz Jadrolinije naglašavaju kako je nova linija uspostavljena kao odgovor na inicijativu lokalne zajednice, čije partnerstvo i povratne informacije usmjeravaju Jadrolinijinu strategiju razvoja novih linija i prilagodbu ponude stvarnim potrebama destinacija.

Putovanje od Zadra do Malog Lošinja trajat će dva sata. Polazak iz Zadra predviđen je u 8,30 sati, dok će u povratku brod iz Malog Lošinja polaziti ponedjeljkom, srijedom, petkom i subotom u 11 sati, a utorkom i četvrtkom u 16 sati.