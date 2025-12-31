Jadrolinija objavila natječaj za projektiranje tri stometarska trajekta

Nakon najave gradnje novih trajekata, Jadrolinija je poduzela prvi korak. To je natječaj za projektiranje trajekta, na osnovu kojeg planiraju graditi tri komada.

Državni putnički brodar Jadrolinija objavila je u prosincu natječaj za projektiranje trajekta tipa double-ender, odnosno trajekta koji može ploviti u oba smjera. Željena dužina trajekta je do stotinu metara, a procijenjena vrijednost izrade projektne dokumentacije 200.000 eura plus PDV.

Na osnovu tog projekta ugovarat će se gradnja tri nova trajekta, što je dio nedavno najavljenog plana za modernizaciju Jadrolinijine flote. Posljednjih godina nabavljani su polovni trajekti, a zadnji novi nabavljali su se 2014. godine, Bili su to Krk, Brač, Kornati i Mljet, građeni u hrvatskim brodogradilištima. Dimenzijama su gotovo identični novom projektu, s obzirom da im do Trajekti 100 metara dužine fali tek 10 do 20 centimetara.

Zeleni metanol, biodizel i struja

Novi trajekti bit će klase D s jednom kormilarnicom za plovidbu u oba smjera. Imat će dizel-električni pogon, uz mogućnost korištenja zelenog metanola i biodizela. Širina će im biti do 20 metara, gaz 2,8 metara, visina oko četiri metra, a bruto tonaža do 5000 GT.

Planirani kapacitet trajekata je 500 putnika zimi i 650 putnika ljeti (nije jasno zašto se ta dva broja odvojeno navode, s obzirom da se obično navodi kapacitet trajekta), 12 članova posade, te 120 do 125 osobnih automobila. Za usporedbu, Krk, Brač, Kornati i Mljet imaju kapacitet 616 putnika i 145 automobila. Brzina u službi novih trajekata iznosit će 12 čvorova, a umjesto uobičajenih pokretnih stepenica navodi se lift.

Iz klase D, kao i iz podatka da će trajekt trebati biti opremljen za putovanja do 1,5 sati, jasno je na kakvim relacijama bi budući trajekti mogli ploviti.

Ključna brzina projektiranja

Kao kriteriji za izbor projektanta navode se cijena (40 posto utjecaja), iskustvo u projektima s metanolom kao pogonskim gorivom (20 posto), te rok za isporuku dokumentacije (40 posto utjecaja). Drugim riječima, značajnu ulogu u izboru projektanta imat će brzina projektiranja. Za rok od 10 tjedana dobiva se 40 bodova, a za rok od 13 tjedana nula. Jedan od brodograđevnih stručnjaka za Forbes Hrvatska komentirao je kako to jest prilično kratak rok, pogotovo uzme li se u obzir da se radi o battery ready trajektu.

Izabrana tvrtka u prethodne tri godine mora imati najmanje 400.000 eura prosječnog godišnjeg prihoda. Potrebno je i 10 godina iskustva tvrtke u brodograđevnom projektiranju uz najmanje tri reference. Među ostalim uvjetima vrijedi izdvojiti barem jedan projekt na metanol, ali i barem jedno iskustvo integracije baterijskih sustava i hibridnih pogona.

