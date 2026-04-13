Jadrolinija planira kupiti brodske boje vrijedne 2,4 milijuna eura

Jadrolinija je u Prethodnim savjetovanjima Narodnih novina najavila nateaj za kupnju brodskih boja procijenjene vrijednosti 2,4 milijuna eura plus PDV. Riječ je o okvirnom sporazumu na dvije godine, što znači da će u konačnici količina nabavljene boje moći odstupati od dogovorene količine.

Prema troškovniku, nabavlja se 34.400 litara antivegetativnih boja, 39.600 litara antikorozivnih boja, 600 litara boje za tankove, 400 litara boje za strojarnicu (u kojoj se razvijaju visoke temperature) i 104.700 boja za nadgrađe. U posljednjoj grupi najzastupljenija je očekivano – bijela.

Glavni kriterij za izbor je cijena (80%), a tu su još broj certificiranih stručnjaka – frosio inspektora (15%) i rok isporuke (5%). Zainteresirane tvrtke u posljednje tri godine moraju imati najviše četiri ista ili slična posla čija vrijednost iznosi najmanje milijun eura plus PDV.

Prema podacima s Jadrolinijinim web stranicama, tvrtka trenutačno ima 40 trajekata, 14 katamarana i četiri klasična broda. U natječaju nije navedeno koliko će ih biti obojeno tijekom dvije godine.