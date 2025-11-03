Jadrolinija pripremila pola milijuna eura za plan konsolidacije poslovanja tvrtke

Jadrolinija je objavila natječaj težak pola milijuna eura plus PDV s ciljem izrade plana konsolidacije poslovanja tvrtke. On obuhvaća niz područja među kojima su i pravno preoblikovanje tvrtke, unaprjeđenje održavanja i upravljanja flotom i optimalno upravljanje resursima.

Kritike na račun upravljanja Jadrolinijom dok je njom upravljao David Sopta bile su česte. On je smijenjen u veljači ove godine, a na čelu nove Uprave od tada je ekonomist Robert Blažinović. Pod njegovim vodstvom, Jadrolinija je u rujnu potpisala pismo namjere za nabavu novih trajekata. Prošlog mjeseca objavila je i natječaj za izradu plana konsolidacije poslovanja tvrtke. Njime se želi poboljšati tehnološku i poslovnu učinkovitost i djelotvornost kompanije. Procijenjena vrijednost izrade plana je pola milijuna eura plus PDV.

Zanimljivo je da plan konsolidacije planira prvo navodi preporuke za organizacijske promjene s naglaskom na pravno preoblikovanje. Malo ljudi je svjesno kako Jadrolinija trenutačno nije niti dioničko društvo niti društvo s ograničenom odgovornošću. Službeno je u kategoriji “druge osobe za koje je upis propisan zakonom”.

Novi pravni oblik tvrtke

Prije objave natječaja Jadrolinija je provela istraživanje tržišta i upit za dostavu inicijalnih ponuda poslala tvrtkama McKinsey & Company, Deloitte, PricewaterhouseCoopers i zajednici Ernst & Young i KPMG. Svi osim McKinseya pokazali su interes za natječaj, a čini se da ni njima nije bilo potpuno jasno koji su motivi Jadrolinijinog pravnog preoblikovanja. Zatražili su i pojašnjenja, s obzirom da je potrebno angažirati različite stručnjake ovisno o vrsti preoblikovanja.

Motiv za preoblikovanje vjerojatno se krije u članku 13. Prijedloga Zakona o pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske. On propisuje da se pravne osobe u vlasništvu Republike Hrvatske koje su osnovane posebnim zakonima i nemaju pravni oblik trgovačkog društva, a bave se pretežno tržišnim djelatnostima, preoblikuju u pravni oblik društva kapitala.

Fizički pregled brodova

Željena konsolidacija poslovanja obuhvaća i poboljšanje poslovnih procesa, unaprjeđenje održavanja i upravljanja flote, optimizaciju troškova upravljanja imovinom, racionalizaciju administrativnih aktivnosti, ulaganje u informacijske i komunikacijske tehnologije te smanjenje utjecaja na okoliš. Navedena očekivana poboljšanja trebaju se temeljiti na modernim značajkama upravljanja poduzećem i visokom razinom kvalitete usluge – uključujući sigurnost, udobnost, brzinu, te se očekuje da će, nakon pažljivog pregleda funkcionalnih potreba, dovesti do optimalnog korištenja internih resursa – tehničkih, ljudskih i financijskih.

Za potrebe projekta, konzultant će koristiti rezultate studija koje su za Jadroliniju prethodno izradili prethodni savjetnici, kao i uputiti se na sve relevantne nacionalne i EU pravne okvire. Također, konzultant se treba voditi Zakonom i Uredbom Zakona o kibernetičkoj sigurnosti (NIS2), kao i Zakonom o kritičnoj infrastrukturi.

Konzultant kojeg Jadrolinija angažira morat će obaviti i dva zadatka. Prvi je provedba neovisne evaluacije organizacijsko-procesnog stanja i financijskog stanja Jadrolinije, te identifikacija povezanih nedostataka. On obuhvaća i dvodnevni fizički pregled brodova u splitskom, zadarskom i riječkom plovnom području.

Unaprjeđenje učinkovitosti nabave brodova

Drugi zadatak je već spomenuta izrada plana konsolidacije poslovanja. Ona obuhvaća puno točaka, a jedna od njih je unaprjeđenje učinkovitosti prakse nabave, održavanja i upravljanja flotom i ostalom imovinom. Uključuje i izradu više alternativnih scenarija nakon konsolidacije poslovanja.

Ranija praksa nabave brodova također je bila predmet brojnih kritika. Neki od trajekata koji su se nabavljali su bili prilično stari, a bilo je i onih s lošim maritimnim sposobnostima. Trajekt Sveti Duje nakon kupnje u Grčkoj prošao je skupi remont, a nakon toga nije postavljen na planiranu liniju. Prema informacijama iz medija ima više nedostataka, zbog kojih je stavljen na kratku liniju Drvenik – Sućuraj. I trajekt Oliver prošao je remonte, a u konačnici nikad nije dobio generator za opskrbu strujom u kriznim situacijama.

Dodatni problem za Jadroliniju je i procedura nabave putem natječaja koja joj je otežavala nabavu polovnih brodova. Dugotrajnost postupka i transparentnost koja je konkurentima (u slučaju katamarana) davala informacije koje su im otkrivale kakve brodove će nabaviti, otežavala im je poslovanje.