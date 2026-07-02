Jamnica plus investirala tri milijuna eura u logistiku i održivu ambalažu

Jamnica plus tijekom ove godine investirala je tri milijuna eura u jačanje logističkih kapaciteta i razvoj održive ambalaže, izvijestila je u četvrtak ta kompanija.

Iznos od 1,4 milijuna eura namijenjen je za modernizaciju distribucijske i skladišne logistike, a dodatnih 1,6 milijuna eura za povratnu ambalažu, odnosno nabavu novih staklenih boca i gajbi za višekratnu uporabu.

Te se investicije, kako se navodi, nadovezuju na višegodišnji investicijski ciklus usmjeren na razvoj logističke infrastrukture i održivost poslovanja.

Dok je prošlogodišnji fokus bio na jačanju distribucijskih kapaciteta kroz nabavu 23 nova vozila za vlastiti logistički sustav, ovogodišnja ulaganja dodatno se proširuju na područje povratne ambalaže.

Direktor upravljanja lancem opskrbe Jamnice plus i Fortenovine grupe pića Ivan Kozina ističe kontinuitet ulaganja u područja ključna za dugoročnu konkurentnost kompanije – logističku učinkovitost, pouzdanost opskrbe i održivost poslovanja.

“Ovogodišnje investicije istodobno jačaju naše operativne kapacitete i dodatno podupiru kružni model korištenja ambalaže, koji je već desetljećima sastavni dio poslovanja Jamnice”, rekao je.

U logističkom segmentu, investicija uključuje nabavu novih kamiona, viličara i mobilnih informacijskih i komunikacijskih uređaja.

Nova oprema omogućit će učinkovitije upravljanje robnim tokovima, povećati produktivnost skladišnih operacija, unaprijediti kvalitetu usluge prema kupcima te osigurati bolje radne uvjete za zaposlenike, očekuje poslovodstvo Jamnice.

Jamnica plus ulaže i 1,6 milijuna eura u proširenje fonda povratne ambalaže kroz nabavu novih staklenih boca i gajbi za višekratnu uporabu.

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se