JANAF dobio odobrenje za dodatni tjedan suradnje s Naftnom industrijom Srbije

JANAF i NIS nastavljaju suradnju, ali samo na tjedan dana. Što će biti nakon toga i dalje je neizvjesno, jer nije sigurno da će iz SAD-a dobiti dozvolu za njezino produljenje.

JANAF je u srijedu priopćio kako je ishodio licencu potrebnu za nastavak izvršavanja ugovora o transportu sirove nafte sklopljenog s Naftnom industrijom Srbije (NIS). Dozvola se ranije produžavala na mjesečnoj razini, a zadnji put je ona odobrena samo na nekoliko dana. Sada je odobrena tek na tjedan dana, odnosno do 8. listopada ove godine.

U narednim danima tvrtka će se putem svojeg američkog odvjetnika i uz podršku Vlade RH, obratiti Uredu za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog ministarstva financija, s ciljem dobivanja produljenja navedene licence.

Sve ovisi o NIS-u i SAD-u

“Mogućnost produženja dozvole nakon 8. listopada 2025. godine uvelike će ovisiti o daljnjim aktivnostima koje poduzme društvo NIS prema nadležnim američkim institucijama”, navodi se u Janafovom priopćenju.

Odvojeno, JANAF je u priopćenju podsjetio da je američko ministarstvo financija 10. siječnja 2025. uvelo sankcijski paket energetskom sektoru Ruske Federacije zbog njenog vojnog djelovanja na području Ukrajine, a koji je usmjeren daljnjem ograničavanju poslovanja i prihoda ruskih energetskih društava, pri čemu je puna primjena sankcijskog paketa nastupila 27. veljače.

Tim sankcijama je obuhvaćen i NIS, s kojim Janaf ima sklopljen ugovor o transportu sirove nafte za razdoblje od 1. siječnja 2024. godine do 31. prosinca 2026., kojim su rezervirani transportni kapaciteti Janafa po načelu “puno za prazno” u ukupnoj količini od 10 milijuna tona nafte za ugovorno razdoblje.

JANAF je posredstvom američkog odvjetničkog društva i uz podršku Vlade ishodio nekoliko uzastopnih licenci od OFAC-a, kojima su se društvu izdavale dozvole za nastavak izvršavanja ugovora.

JANAF je jučer ishodio gore spomenutu licencu kojom se dozvoljava nastavak izvršavanja ugovora do 8. listopada, a kako ističu iz hrvatske kompanije, u ovom trenutku nije moguće predvidjeti trajanje sankcija američkog ministarstva financija NIS-u, pa tako ni njihov utjecaj na poslovanje Janafa.

“Društvo će i nadalje ažurno pratiti razvoj događaja te je u stalnom kontaktu s korisnikom sustava i ostalim ključnim dionicima. Također, nastavit će se s daljnjim poduzimanjem svih raspoloživih aktivnosti prema nadležnim tijelima, kao i sa razradom poslovnih modela za osiguravanje stabilnog poslovanja društva, kako bi se i u budućem razdoblju održalo poslovanje na razini koja jamči zadovoljstvo dioničara, poslovnih partnera i zaposlenika”, naveo je JANAF.

Forbes Hrvatska nedavno je izvještavao i o manjim vlasničkim promjenama u NIS-u. Ruski Gazprom je 11,30 postotni udio prebacio na rusku tvrtku Intelligence s kojom je vjerojatno povezan. Istovremeno je nastavio posjedovati 44,84 postotni udio preko svoje tvrtke kćeri Gazprom Neft.