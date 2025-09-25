JANAF: MOL nije stvorio uvjete za maksimalni protok prilikom testiranja naftovoda

Janaf je odbacio navode MOL Grupe o navodnim tehničkim propustima s njegove strane tijekom testiranja kapaciteta naftovoda, osobito one prema kojima ne bi mogle zadovoljiti potrebe dviju rafinerija MOL Grupe u srednjoj Europi.

“Janaf odbacuje navode MOL Grupe o navodnim tehničkim propustima s naše strane tijekom testiranja kapaciteta naftovoda na dionici od Terminala Sisak do mađarske granice održavanog u rujnu 2025. godine. Janaf osobito odbacuje navode prema kojima ne bi mogao zadovoljiti potrebe dviju rafinerija MOL Grupe u središnjoj Europi potrebnim količinama sirove nafte na godišnjoj razini”, kaže se u Janafovu priopćenju.

Dodaje se da je Janaf organizacijski i na svaki drugi način pripravan pokriti cjelokupne godišnje potrebe rafinerija MOL Grupe u Mađarskoj i Slovačkoj za sirovom naftom.

“U skladu s nizom provedenih zajedničkih testiranja, dali smo jamstva MOL Grupi, Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji o isporuci dovoljnih količina sirove nafte za potrebe Mađarske i Slovačke”, kažu u Janafu i potom iznose tehničke pojedinosti triju testiranja.

Janaf naglašava da je jedini razlog za smanjen protok bio izravan zahtjev MOL Grupe te s Janafove strane nije bilo nikakvih zapreka ostvarenju punog planiranog protoka.

“Stoga treće rujansko testiranje smatramo nevjerodostojnim, jer MOL nije stvorio uvjete za maksimalni protok”, kaže Janaf

Dodaje da je MOL Grupa cijenjeni partner, s kojim Janaf ima ugovorni odnos koji traje dulje od desetljeća, te su trenutačno važeći ugovori o transportu i skladištenju sirove nafte.

“Uvjereni smo kako je Janaf do sada dao dovoljno garancija i materijalnih dokaza o sposobnosti isporuke dovoljnih količina nafte MOL Grupi”, stoji u priopćenju.

“Janaf razumije potrebu svojih partnera da uvijek imaju mogućnost korištenja više dobavnih pravaca iz sigurnosnih i drugih razloga, ali smo čvrstog stava kako manipulacije i opstrukcije ne spadaju u partnerski odnos”, dodaje se.