JANAF: Polugodišnji rezultati potvrđuju kontinuitet i stabilnost poslovanja

JANAF d.d. je objavio nerevidirane konsolidirane i odvojene financijske izvještaje za prvih šest mjeseci ove godine. Ostvario je ukupni prihod u iznosu od 74 mil. eura uz bruto dobit od 34 mil. eura i neto dobit od gotovo 28 mil. eura.

Prihodi od temeljne djelatnosti Društva, transporta nafte i skladištenja nafte i naftnih derivata, u navedenom razdoblju iznose 70 mil. eura. Poslovanjem s inozemnim kupcima ostvareno je gotovo 74% prihoda od temeljne djelatnosti, u iznosu od 52 mil. eura, dok je na domaćem tržištu ostvareno 18 mil. eura prihoda od temeljne djelatnosti Društva.

Financijska uspješnost i pokazatelji poslovanja ostaju iznad hrvatskog gospodarskog prosjeka, što Društvu omogućuje daljnja ulaganja u diverzifikaciju poslovnih aktivnosti i provedbu strateške transformacije u integriranu energetsku kompaniju.

“Poslovni rezultati ostvareni u prvoj polovici godine potvrđuju stabilnost i otpornost poslovanja JANAF-a u razdoblju obilježenom složenim geopolitičkim odnosima i promjenjivim okolnostima na energetskom tržištu. Takvi rezultati potvrđuju uspješnost provedbe naše poslovne strategije te nam omogućuju da nastavimo ulagati u razvojne projekte koji će dugoročno dodatno ojačati konkurentnost i otpornost Društva. Uz ulaganje u proširenje skladišnih kapaciteta, nastavljamo diverzificirati poslovanje razvojem projekata u području obnovljivih izvora energije te jačati međunarodnu prisutnost kroz projekt istraživanja ugljikovodika u Kazahstanu.

Time ne stvaramo samo preduvjete za održiv rast JANAF-a, već dodatno učvršćujemo svoju ulogu pouzdanog energetskog partnera Republike Hrvatske, Europske unije i zemalja u okruženju te potvrđujemo važnost JANAF-a u osiguravanju stabilne i sigurne opskrbe ovoga dijela Europe“, istaknula je Uprava JANAF-a prevođena predsjednikom Uprave mr.sc. Stjepanom Adanićem te članovima Uprave Vladislavom Veselicom i Ivanom Barbarićem.