Janafu nova licenca za transport nafte NIS-u, do 17. travnja

Američki Ured za nadzor strane imovine (OFAC) izdao je licencu Janafu za nastavak izvršavanja ugovora o transportu sirove nafte sklopljenog s Naftnom industrijom Srbije do 17. travnja ove godine, priopćio je Janaf u petak.

Uprava Janafa priopćila je kako je Jadranski naftovod u suradnji s Vladom Republike Hrvatske ishodio licencu za nastavak izvršavanja obveza iz Ugovora o transportu sirove nafte sklopljenog s NIS-om do 17. travnja 2026. godine.

“Izdavanjem licence Janafu od strane američkog Ureda za nadzor strane imovine (OFAC) nastavlja se neometana i sigurna opskrba naftom u skladu sa strateškim položajem Republike Hrvatske kao energetskog čvorišta ovog dijela Europe”, navodi se u priopćenju.

Janaf, ističe se, nastavlja s odgovornim poslovanjem usklađenim s pozitivnim međunarodnim propisima, kao i sa strateškim i energetskim ciljevima Republike Hrvatske i Europske unije.

Američko ministarstvo financija je produžilo odgodu sankcija za Naftnu industrije Srbije (NIS) u ruskom vlasništvu do 17. travnja, što je Srbiji dalo dodatno vrijeme za uvoz nafte usred američko-izraelskog rata protiv Irana, kazala je u petak srbijanska ministrica energetike Dubravka Đedović Handanović.

NIS, koji je pod američkim sankcijama kao dio ruskog energetskog sektora, upravlja jedinom srbijanskom rafinerijom nafte u Pančevu te je najveći opskrbljivač goriva u zemlji.

Srbijanska vlada u četvrtak je, u jeku energetske krize potaknute ratom na Bliskom istoku, produljila zabranu izvoza nafte i naftnih derivata do 2. travnja.

Zabrana se odnosi na sve vrste izvoza dizela, benzina i sirove nafte.

Kazahstan je prošle godine bio najveći dobavljač sirove nafte za Srbiju, koja je iz azijske zemlje uvozila gotovo 60 posto svoje nafte.

Sva uvezena sirova nafta pristiže tankerima do Krka, a potom se transportira Janafom.

Srbijanski populistički predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da će najaviti dodatne mjere štednje za gorivo i energiju nakon što kasnije u petak održi sastanak Nacionalnog vijeća za sigurnost.

Agencija unutar Ministarstva financija SAD-a koja upravlja i provodi ekonomske i trgovinske sankcije (OFAC), Naftnoj industriji Srbije je u prosincu dala rok da do 24. ožujka dogovori prodaju udjela ruskih tvrtki Gazprom i Gazprom Neft, koji iznose 44,9, odnosno 11,4 posto.

Mađarska tvrtka MOL je 19. siječnja rekla da je potpisala obvezujući sporazum s ruskim tvrtkama o otkupu njihovih udjela u NIS-u te da će tvrtka ADNOC iz Ujedinjenih Arapskih Emirata biti manjinski vlasnik.

Srbijanska vlada posjeduje 29,9 posto NIS-a, a ostatak pripada malim dioničarima i zaposlenicima.

