Janafu produžena licenca za izvoz nafte u Srbiju

Američki Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) novim je jednomjesečnim produženjem licence omogućio Janafu nastavak isporuke sirove nafte Naftnoj industriji Srbije (NIS) do 26. rujna, izvijestio je Janaf.

OFAC je Ured za kontrolu strane imovine, a osnivač je Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država.

Sjedinjene Američke Države tako su po šesti puta odgodile sankcije NIS-u, koji upravlja jedinom rafinerijom nafte u Srbiji.

“U cilju zadovoljenja potreba našeg partnera – Naftne industrije Srbije, JANAF će nastaviti zajedno s Vladom RH i američkim odvjetnicima raditi na tome kako bi se u i predstojećem razdoblju pridobile potrebne suglasnosti za nastavak opskrbe NIS-a sirovom naftom”, ističe se u priopćenju JANAF-a.

Sankcije Naftnoj industriji Srbije dio su kaznenog paketa sankcija Sjedinjenih Država protiv ruskog energetskog sektora.

Jadranskim naftovodom na godinu se prema rafineriji u Pančevu, koja je glavni opskrbljivač srbijanskog tržišta naftnih derivata, transportira između dva i tri milijuna tona nafte, od čega Janaf ostvaruje oko 40 milijuna eura prihoda. Janaf je, uz to, s NIS-om lani sklopio ugovor o transportu deset milijuna tona nafte do kraja iduće godine.

NIS je pod lupom američkih sankcija od početka ove godine, jer više od 55 posto dionica u toj tvrtki zajedno drže ruski Gazprom Neft i Gazprom.