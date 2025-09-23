JGL preuzima Medicuspharmu i širi portfelj generičkih lijekova u Hrvatskoj

Jadran-Galenski laboratorij (JGL) potpisao je ugovor o akviziciji tvrtke Medicuspharma, specijalizirane za distribuciju farmaceutskih i medicinskih proizvoda, čime JGL stvara pretpostavke za dodatno širenje poslovanja u području generičkih lijekova i bolničkog programa, izvijestili su iz JGL-a, ne navodeći vrijednost transakcije.

Ovom transakcijom, kako se navodi u objavi na Zagrebačkoj burzi, JGL dodatno širi i dugogodišnju suradnju s kompanijom Medochemie, globalnim proizvođačem generičkih lijekova, čiji bolnički program do sada nije bio dio JGL-ove ponude.

Integracijom distribucijskih ugovora Medicuspharme s tvrtkom Medochemie, JGL će značajno proširiti dostupnost lijekova na bolničkom tržištu u Hrvatskoj.

“Preuzimanjem Medicuspharme otvaramo nove poslovne prilike u segmentu bolničkog programa, čime dodatno učvršćujemo našu poziciju u generičkom poslovanju na domaćem tržištu. Uvjereni smo da će ova akvizicija doprinijeti daljnjem rastu i razvoju JGL-a“, izjavio je zamjenik predsjednice Upravnog odbora JGL-a Dino Ćoza Saršon, napominjući kako vrijednost transakcije nije predmet javnog objavljivanja.

Inače, Medicuspharma je u 2024. godini ostvarila 1,5 milijuna eura ukupnih prihoda i gotovo 300 tisuća eura neto dobiti.