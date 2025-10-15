Juniper Research proglasio Infobip liderom u prevenciji prijevara putem mobilnih poruka

Globalna cloud komunikacijska platforma Infobip proglašena je najboljom među liderima u segmentu prevencije prijevara putem mobilnih poruka, objavila je neovisna analitička kuća Juniper Research.

Prema ocjeni Juniper Researcha, Infobip je na vrhu popisa 21 vodećih dobavljača rješenja za prevenciju prijevara i to na temelju faktora poput kapaciteta, sposobnosti, proizvoda i pozicije na tržištu. Tvrtka je postigla najvišu ocjenu u 10 od 11 kriterija evaluacije, uključujući snagu proizvoda i prisutnost na tržištu.

“Širenje globalne prisutnosti ključna je prednost Infobipa u borbi protiv prijevara putem umjetnog povećavanja prometa, pri čemu snažna prisutnost u Sjevernoj Americi ima posebno stratešku ulogu. Vodstvo Infobipa na tržištu poslovnih poruka putem RCS-a također pozicionira tvrtku za uspješno suočavanje s očekivanim porastom prijevara u ovom kanalu”, izjavio je Ardit Ballhysa, Viši analitičar istraživanja u Juniper Researchu.

“Ne namjeravamo stati ovdje”

Infobipova rješenja za zaštitu od neželjene pošte i prijevara pružaju pouzdanu, prilagodljivu i na podacima utemeljenu zaštitu. Usluge koje pruža Infobip povećavaju sigurnost i povjerenje svih dionika na tržištu poslovnih poruka te osiguravaju usklađenost s regionalnim i specifičnim propisima koje se odnose na operatere.

„Prijevara putem mobilnih poruka predstavlja ozbiljan rizik za telekom operatere i tvrtke, a mi smo u potpunosti posvećeni zaštiti naših korisnika od takvih prijetnji. Ovo visoko mjesto na ljestvici Juniper Researcha potvrđuje naše vodstvo na tržištu, no ne namjeravamo stati ovdje. Nastavit ćemo ulagati u inovacije kako bismo zaštitili naše klijente i širi ekosustav”, izjavio je Adrian Benić, glavni direktor proizvoda u Infobipu.

Infobipova pozicija na prikazu najboljih dobavljača za područje prevencije prijevara putem mobilnih poruka; Foto: Infobip

Ovo priznanje dolazi u mjesecu podizanja svijesti o kibernetičkoj sigurnosti, pod temom „Ostanite sigurni online“, koja ističe jednostavne, praktične korake za zaštitu od kibernetičkih prijetnji. Infobip nastavlja razvijati svoja rješenja za prevenciju prijevara kako bi korisnici i ekosustavi poruka bili sigurni, podržavajući šire napore za izgradnju sigurnijeg digitalnog svijeta.

Cijeli izvještaj Mobile Messaging Fraud Prevention Market 2025-2030 dostupan je na linku.