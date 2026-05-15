Kako je mala splitska tvrtka dobila posao održavanja FSRU broda vrijedan 30 milijuna eura

Splitski Adria Shipping Management u samo nekoliko mjeseci izrastao je iz mini tvrtke u tvrtku kojoj se dodjeljuje posao upravljanja i održavanja brodom koji je dio strateškog projekta Republike Hrvatske. Tvrtka koja nije imala ni 100.000 eura prihoda godišnje, u 2025. godini dobila je posao vrijedan 3,78 milijuna eura plus PDV, a sada bi joj trebao biti dodijeljen posao vrijedan 30,52 milijuna eura plus PDV. Konkurenciju na zadnjem natječaju nisu imali.

Tvrtka Adria Shipping Management dobila je posao upravljanja i održavanja FSRU broda LNG Croatia procijenjene vrijednosti 33 milijuna eura plus PDV. Njihova ponuda teška 30,52 milijuna eura plus PDV bila je jedina, a na natječaj su se javili s podizvođačima, tvrtkama Zorović i Tekol-Teri AKZ. Prva će biti posrednik pri ukrcavanju posade i njezin dio posla vrijedan je 8,06 milijuna eura plus PDV. Druga će obavljati usluge antikorozivne zaštite vrijedne 2,01 milijuna eura plus PDV.

Forbes Hrvatska već je u dva navrata pisao o tvrtki Adria Shipping Management. Pregovaračkim postupkom bez prethodne objave tvrtka LNG Hrvatska (u vlasništvu HEP-a i Plinacroa) krajem prošle godine dodijelila joj je pet-mjesečni posao interventnog upravljanja i održavanja FSRU broda LNG Croatia vrijedan 3,78 milijuna eura plus PDV. Dodatnu pozornost privukla je jer je prema tada zadnjim javno dostupnim izvještajima imala tek jednu zaposlenu osobu i skromne prihode, a vlasnik joj je bila Fanita Jurišić, supruga splitskog kontroverznog ugostitelja Dragana Jurišića – Jenkija.

Od zaposlenika velike strane tvrtke do njezinog konkurenta

Pregovarački postupak s Adria Shipping Managementom uslijedio je nakon što je poništen natječaj za petogodišnje održavanje procijenjen na 49,5 milijuna eura plus PDV. Na njega su se uz Adria Shipping Management javile još dvije inozemne tvrtke. Ponuda tvrtke Wilhelmsen Energy Solutions bila je nepravilna jer su poslali troškovnik na dva različita jezika, a iznosi na njima nisu bili identični. Exmar Energy Services BV premašio je procijenjenu vrijednost natječaja. Tadašnja ponuda Adria Shipping Managementa bila je nepravilna i neprihvatljiva

U veljači ove godine izvještavali smo o pripremi novog natječaja za upravljanje i održavanje navedenim brodom, za razdoblje od 31 mjeseca. Procijenjena vrijednost posla iznosila je 32 milijuna eura plus PDV, odnosno nakon objave natječaja 33 milijuna eura plus PDV. Nedugo prije toga, Adria Shipping Management dobila je dodatnog direktora, Igora Mihovilovića. Prema izvorima Forbesa Hrvatska, riječ je o bratu Fanite Jurišić.

Mihovilović je bivši direktor Golar Viking Managementa, splitske tvrtke u vlasništvu britanske Golar Managementa odnosno velike norveške Golar LNG grupacije s sjedištem na Bermudskim otocima. Golar Viking Management ranije je upravljao i održavao FSRU brod na Krku, a od te tvrtke brod je i nabavljen.

Inozemne tvrtke ovaj put se nisu javile na natječaj

Zanimljivo je da se na novi natječaj nije javila niti jedna inozemna kompanija, a da su ga razmatrale jasno je i iz niza pitanja koje su zainteresirane strane postavljale na engleskom jeziku dok je natječaj bio u tijeku. Teško je objektivno procijeniti koliko je tvrtka LNG Hrvatska bila transparentna u svojim odgovorima, no evo nekoliko primjera.



Na molbu strane tvrtke za preciziranje detalja vezanih uz troškove potpunog osvjetljenja FSRU-a za dnevne i noćne uvjete odgovorili su kako smatraju da je navedena točka jasno napisana. U trenutku kad su tražili tehničke detalje crijeva te tvorničke certifikate i rezultate godišnjih inspekcija i ispitivanja, odgovoreno im je da se te informacije mogu dobiti u sklopu obilaska FSRU broda LNG Croatia koji je omogućen tijekom postupka javne nabave. Na molbu za povijesnim podacima o stopama isporuke od 2021. godine te povijesnom evidencijom STS operacija od 2021. godine, odgovorili su kako smatraju da informacija o prijašnjim količinama isporuke prirodnog plina ponuditelju nije bitna za davanje ponude. Dodali su kako je na FSRU brodu LNG Croatia od 2021. godine obavljeno 140 STS operacija.

Kriterij za izbor izvoditelja bili su cijena (80%) i specifično iskustvo stručnjaka (20%). Kako je Adria Shipping Management bila jedini ponuditelj s cijenom manjom od procijenjene vrijednosti dobila je maksimalne bodove na cijenu i 16 bodova prema kriteriju iskustva stručnjaka. Toliko je dodijeljeno stručnjaku koji je bio voditelj četiri FSRU broda, najmanje šest mjeseci na svakome.

Ima li Adria Shipping Management tražene prihode?

Na velikim natječajima vrlo veliki poslovi obično se dodjeljuju velikim tvrtkama, pa se često traži da tvrtka u određenom periodu ima prihode najmanje u visini vrijednosti posla koji se dodjeljuje. U ovom slučaju, za dodjelu ovog posla procijenjene vrijednosti 33 milijuna eura plus PDV tražilo se tri milijuna eura prihoda godišnje u posljednje tri godine. Prema javno dostupnim izvještajima, Adria Shipping Management niti u jednoj godini nije imao takve prihode. U 2025. godini su oni iznosili 1,54 milijuna eura, odnosno pola od traženog, a prethodnih godina bio je zanemariv u odnosu na traženo – 64.625 eura u 2024. godini, 89.174 eura u 2023. godini i 10.419 eura u 2022. godini.

Forbes Hrvatska od naručitelja, tvrtke LNG Hrvatska zatražio je pojašnjenje o tome je li izabrana tvrtka zadovoljila uvjete o traženim prihodima. Kad njihov odgovor stigne, bit će uvršten u članak.

FSRU brod trajno je privezan je u Omišlju na Krku i služi kao plutajuća jedinica za skladištenje i uplinjavanje ukapljenog plina (FSRU). Plin se do njega doprema LNG tankerima, a potom od njega otprema visokotlačnim priključnim plinovodom u plinski transportni sustav Republike Hrvatske.