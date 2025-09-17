Kalifornijska kopija Nevere izgubila bitku prije nego je i započela

Amerika je čekala svoju verziju Rimac Nevere, no čini se da ona ipak nikad neće ići u proizvodnju. Elation Freedom trebao je biti snažni električni automobil proizveden u 25 primjeraka, a po nekim elementima čak je i sličio na Neveru.

Američka malo poznata tvrtka Elation najavljivala je proizvodnju električnog automobila Elation Freedom donekle sličnog Rimac Neveri, no čini se da su njihove aktivnosti utihnule.

Portal Carbuzz navodi kako je sve počelo 2020. godine kad su tvrtku u Silicijskoj dolini pokrenula dva argentinska biznismena: Carlos Satulovsky i Muro Saravia.

Tim koji je stajao iza ovog hiperautomobila imao je iskustva iz Formule 1 i slavne utrke 24 sata Le Mansa, uz sudjelovanje u nekoliko drugih važnih europskih utrka.

Najjača verzija trebala je imati 1903 konja

Kada je predstavljen, Elation Freedom isticao se kao pravi električni hiperautomobil koji je slijedio istu formulu kao i neki njegovi suvremenici: elegantan, agresivno dizajniran hiperautomobil s više od 1.000 konjskih snaga. Na temelju viđenog, imao je potencijal konkurirati Rimcu Neveri.

Bio je zasnovan na laganom monokok šasiji od karbonskih vlakana, koja je u osnovnoj izvedbi bila pokretana s tri tekućinom hlađena elektromotora. Oni su crpili energiju iz T-oblikovane baterije kapaciteta 100 kilovat sati integrirane u šasiju kao strukturni element, što je pridonosilo snižavanju težišta.

Kupcima je ponuđena i nadogradnja na bateriju od 120 kilovat sati, koja je povećavala domet vožnje na 640 kilometara s jednim punjenjem. U svojoj najjačoj konfiguraciji, s baterijom od 100 kilovat sati i tri elektromotora, generirao je otprilike jedan megavat snage, odnosno oko 1.414 konjskih snaga. No u varijanti s četiri elektromotora i baterijom od 120 kilovat sati mogao je proizvesti čak 1.903 konja. Klasična Nevera ima ih 1914.

Unatoč tolikoj snazi, automobil je razvijan tako da može biti dovoljno pitom za vožnju autocestom. Jedan od osnivača izjavio je da se elektromotori mogu isključiti te koristiti samo jedan motor, koji bi i dalje razvijao 500 konjskih snaga, dovoljno da pokrene karoseriju tešku 1.630 kilograma.

Najavljivana i benzinska verzija

S punom snagom, Elation Freedom navodno je mogao ubrzati do 100 kilometara na sat za manje od dvije sekunde. Za kupce koji su ipak htjeli zvuk motora s unutarnjim izgaranjem, tvrtka sa sjedištem u Kaliforniji nudila je i 5,2-litreni V10 motor snage 750 konja. U toj izvedbi ubrzanje do 100 kilometara na sat iznosilo je oko 2,5 sekunde, a najveća brzina bila je ograničena na 386 kilometara na sat.

Elation Freedom nije se isticao samo snagom, nego i tehnologijom. Njegovi su se elektromotori oslanjali na elektro-hidraulički sustav raspodjele okretnog momenta. Prednja osovina imala je mjenjač s jednom brzinom, dok je stražnja imala dvo-brzinski mjenjač. Laganu konstrukciju podupirao je dvostruki ovjes s ramenima, proizvod tvrtke Elation Technologies, podružnice Elation Motorsa.

Na papiru, Elation Freedom imao je sve preduvjete da konkurira Rimcu Neveri. Teško je precijeniti koliko je Elation Freedom djelovao obećavajuće, ali na kraju nikada nije bio u potpunosti realiziran.

I cijena je bila slična Neverinoj – početna je iznosila dva milijuna dolara. Najskuplja čak i više – procjenjivala se na gotovo tri milijuna dolara. Elation Motors najavio je proizvodnju samo 25 primjeraka, a za svaki je trebalo oko 4.000 sati rada. Na kraju nikada nije realiziran. Carbuzz je pokušao kontaktirati Elation Motors putem podataka na njihovoj web stranici, no nikada nisu dobili odgovor.

SAD ima druge hiperautomobile

Kada je svijet prvi put upoznao digitalne rendere Elation Freedoma, tvrtka je već započela testiranja prototipova i gradnju pogona za proizvodnju. Serijska verzija trebala je biti predstavljena na salonu automobila u Ženevi 2022. godine. Međutim, pandemija covida-19 dovela je do odgode, a kasnije i do gašenja tog prestižnog auto showa.

Danas se čini da je Elation Motors ugašen, a komunikacija o Elation Freedomu potpuno je zamrla, bez ikakve potvrde da je automobil ikada ušao u proizvodnju. Trenutačno nema naznaka da će ovaj američki električni hiperautomobil ikada ugledati svjetlo dana. No, u međuvremenu su u SAD-u razvijeni neki drugi.

Na jednoj strani je Czinger 21C, pokretan malenim, ali moćnim V8 motorom s dva turbopunjača i hibridnim sustavom, zahvaljujući kojem 3D-printani američki hiperautomobil postiže ubrzanja gotovo jednaka Rimcu Neveri. Uz silovitu brzinu, nudi i impresivne performanse na stazi, što duguje laganoj konstrukciji.

Na drugoj strani spektra nalazi se Hennessey Venom F5 Evolution – najsnažniji američki automobil s motorom s unutarnjim izgaranjem ikada. Ova izvedba unaprijedila je već impresivni Venom F5 uvođenjem poboljšanih komponenti motora, uključujući dva najveća turbopunjača, nove klipove i veće injektore za gorivo. Osim toga, dobio je i novi adaptivni ovjes te aerodinamičke dorade za poboljšanje performansi.

Najnoviji dodatak maloj američkoj hiperautomobilskoj obitelji je Chevrolet Corvette ZR1X – vrhunac inovacija uvedenih u generaciji C8, koje su Corvette smjestile u hiperautomobilski segment. U svojoj srži, Corvette ZR1X koristi najsnažniji motor ikada ugrađen u serijsku Corvette, a u kombinaciji s hibridnim sustavom preuzetim iz Corvette E-Ray, razvija ukupnu snagu gotovo jednaku najboljim hiperautomobilima s motorom na unutarnje izgaranje, dovoljno da se nosi i s nekim predstavnicima električnog hiperautomobilskog segmenta.