Karlovački Žitoproizvod završio investiciju vrijednu više od milijun eura

Karlovački Žitoproizvod završio je investicijski projekt vrijedan više od milijun eura, čime je u pogon puštena nova linija za proizvodnju svježe nepunjene tjestenine, a u rad je stavljena i fotonaponska elektrana snage 160 kW, izvijestili su iz te tvrtke.

Projekt je, kako su naveli, realiziran u sklopu programa “Tranzicija poduzeća Žitoproizvod d.d. na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo“, sufinanciranog sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO).

Nova proizvodna linija omogućila je povećanje proizvodnog kapaciteta svježe nepunjene tjestenine četiri puta u odnosu na dosadašnje mogućnosti, čime su stvoreni preduvjeti za širenje proizvodnje, razvoj izvoza i prihvaćanje novih poslovnih ugovora na domaćem i inozemnim tržištima. Predsjednik Uprave Žitoproizvoda Vanja Hanić kazao je da ta investicija predstavlja važan razvojni iskorak za kompaniju.

“Nova linija omogućuje nam znatno veći proizvodni kapacitet i veću fleksibilnost, što je posebno važno jer smo zbog ograničenih kapaciteta ranije morali odbijati dio poslovnih prilika, osobito na izvoznim tržištima. Sada stvaramo uvjete za daljnji rast proizvodnje i jačanje naše konkurentnosti“, rekao je.

Investicija je dio dugoročnog razvojnog ciklusa kojim tvrtka nastoji povećati produktivnost i odgovoriti na izazove prehrambene industrije, među kojima su rast troškova poslovanja, promjene na tržištu rada te potreba za većom energetskom učinkovitošću proizvodnje.

Uz novu proizvodnu liniju, u rad je puštena i fotonaponska solarna elektrana instalirane snage 160 kW. Iz tvrtke su naveli kako je već tijekom kratkog početnog probnog razdoblja rada solarne elektrane ostvarena ušteda veća od 15 posto ukupno potrošene električne energije, a emisija ugljikova dioksida smanjena je za čak 80 tona (što je ekvivalent sadnji više od 100 novih stabala), navodi se u priopćenju.

Investicije u zadnjih pet godina premašile četiri milijuna eura

Ukupna ulaganja u razvoj, modernizaciju proizvodnje, energetsku učinkovitost i poboljšanje radnih uvjeta zaposlenika tijekom posljednjih pet godina premašila su četiri milijuna eura, naveli su iz Žitoproizvoda. U tijeku su projekti izgradnje novih bunkera za brašno više nego dvostruko većeg kapaciteta, automatizacije procesa u pekarskoj proizvodnji, nove linije za pakiranje kruha, nove linije za pakiranje brašna od pet kilograma te izgradnje novih smrznutih i ambijentalnih skladišta.

Hanić je kazao da im je cilj nastaviti razvoj proizvodnje u Karlovcu te dodatno ojačati prisutnost na domaćem i izvoznim tržištima.

Žitoproizvod je dio Mlinotest grupe i bavi se proizvodnjom brašna, kruha, pekarskih proizvoda i svježe tjestenine. Tvrtka ove godine obilježava 80 godina poslovanja.

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