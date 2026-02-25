Kaufland od ožujka ponovno povećava plaće. U tri godine rasle su gotovo 60 posto

Plaće zaposlenika Kauflanda Hrvatska kontinuirano rastu. Kompanija se oglasila priopćenjem u kojem nije navela kolike su prosječne plaće, ali ističu visoke postotke po kojima su rasle.

Kaufland u Hrvatskoj pohvalio se u priopćenju informacijom da će od ožujka ove godine primanja zaposlenika ponovno rasti i to u prosjeku osam posto u odnosu na 2025. godinu. Time Kaufland nastavlja kontinuitet rasta primanja – naime, u protekle tri godine plaće na nerukovodećim pozicijama porasle su u prosjeku gotovo 60 posto.

Riječ je o sustavnom povećanju koje obuhvaća sve ključne dijelove poslovanja: plaće zaposlenika u poslovnicama u tome su razdoblju porasle za ukupno 59 posto, plaće zaposlenika u Logističko-distributivnom centru u Jastrebarskom za 64 posto, a zaposlenika u Centrali za 44 posto.

Kompanije u priopćenju ne navodi konkretne iznose plaća za niti jednu od ovih kategorija, a prema javno dostupnim podacima prosjek svih plaća 2294 zaposlenih u 2024. godini iznosio je 1637 eura neto.

Rast plaća u Kauflandu dio je dugoročne usmjerenosti ka stvaranju stabilnog poticajnog radnog okruženja te šire politike ulaganja u ljude, njihove kompetencije i razvoj, ali i jačanja materijalne sigurnosti zaposlenika.

„Ponosan sam to što kontinuirano našim zaposlenicima na vrlo konkretan način možemo zahvaliti za njihov svakodnevni angažman, a to je ponovnim povećanjem plaća. Naši zaposlenici su ključ našeg uspjeha i konstantno doprinose kvaliteti naše usluge i pozitivnim rezultatima. Drago mi je što im možemo pružiti natprosječna primanja i dugoročnu perspektivu razvoja”, tom je prilikom poručio predsjednik Uprave Patrick Rudat.