Kaufland u Hrvatskoj proslavio 25 godina, zapošljavaju preko 3700 ljudi

Trgovački lanac Kaufland proslavio je u srijedu navečer 25 godina poslovanja u Hrvatskoj s pripadnicima medija. Svoje poslovanje u Hrvatskoj započeo je 2001. godine otvaranjem prve trgovine u Karlovcu, dok ih danas ima 52 diljem cijele Hrvatske.

Tijekom tog perioda ostvareno je više od 628 milijuna kupovina, a istovremeno je razvijena infrastruktura koja obuhvaća više od 140.000 m2 prodajnog prostora.

Iz Kauflanda poručuju kako je fokus njihovog poslovanja oduvijek je bio na svježini, kvaliteti i pristupačnim cijenama, što su nedavno Best buy priznanjem potvrdili i kupci, ali i na snažnoj podršci lokalnim proizvođačima osiguravajući tako put domaćih proizvoda iz cijele Hrvatske do polica jednog od najvećih trgovačkih lanaca u zemlji. Kaufland danas surađuje s preko 80 domaćih dobavljača i u prosjeku ukupno nudi više od 70 posto domaćeg voća i povrća na godišnjoj razini.

Poseban naglasak stavlja isto tako na društveno odgovorne projekte i aktivnosti usmjerene prema djeci i zajednici kao što je projekt „Kaufland škola voća i povrća“ putem kojeg je Kaufland u 10 godina donirao više od 1200 tona voća i povrća osnovnim školama diljem Hrvatske. Osim toga, projektom i kampanjom “Bez oklijevanja” u dvije godine financijski su podržali više od 100 dobrovoljnih vatrogasnih društava s pola milijuna eura. Važan dio aktivnosti se isto tako odnosi na odgovorno upravljanje hranom i smanjenje otpada, i to kroz tjedne donacije voća, povrća, pekarskih proizvoda i proizvoda pred istekom roka trajanja..

“Ovih uspješnih 25 godina gradili su pojedinci, naši zaposlenici, koji su glavni pokretač uspjeha Kauflanda. Njihova predanost, timski duh i svakodnevni trud izgradili su korporativnu kulturu na koju smo iznimno ponosni. Upravo su naši ljudi ti koji stvaraju pozitivno okruženje i povjerenje koje nam kupci ukazuju. Naš prioritet ostaje ulaganje u razvoj timova, očuvanje kulture i stvaranje uvjeta u kojem zaposlenici nisu samo broj, nego dio kolektiva koji ih razumije i cijeni.” – tom je prilikom istaknuo Patrick Rudat, predsjednik Uprave Kaufland Hrvatska k. d.