Kazahstan i Hrvatska jačaju gospodarske veze: Uspješan forum povezao poduzetnike

Gospodarski forum Hrvatske i Kazahstana održan u Astani potvrđuje sve jače ekonomske veze i otvara vrata novim investicijama i jačem partnerstvu. Dvadesetak hrvatskih tvrtki sudjeluje na forumu i B2B razgovorima s potencijalnim partnerima iz Kazahstana.

Službeni posjet Kazahstanu predvodi Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, a gospodarsko izaslanstvo organizirala je Hrvatska gospodarska komora.

“Tijekom posljednjih godina trgovina između Hrvatske i Kazahstana bilježi značajan rast, velikim dijelom zbog uvoza energetskih resursa iz Kazahstana u Hrvatsku, osobito nafte i naftnih derivata, koji čine srž naše robne razmjene. Istovremeno, svjedočimo stabilnom i ohrabrujućem trendu rasta hrvatskog izvoza u Kazahstan, osobito proizvoda s visokom dodanom vrijednošću, prehrambenih artikala, kozmetike, farmaceutskih proizvoda i tehnološke opreme. To pokazuje kako se naša gospodarska suradnja ne povećava samo u obujmu, već se i diverzificira u strukturi što otvara prilike za sve veći broj tvrtki s obje strane”, poručio je potpredsjednik HGK za trgovinu i internacionalizaciju Igor Pokaz.

Igor Pokaz, potpredsjednik HGK za trgovinu i internacionalizaciju; Foto: Chamber of International Commerce of Kazakhstan

EU je prvi trgovinski partner Kazahstana te najveći strani ulagač u Kazahstanu s oko 50 posto ukupnih neto izravnih stranih ulaganja, istaknuo je ministar Gordan Grlić Radman i pojasnio novi geopolitički kontekst.

“Nalazimo se u trenutku rasta obostranog interesa za suradnju između Europske unije i cijele Srednje Azije. EU planira velike infrastrukturne projekte u Srednjoj Aziji, u kojoj Kazahstan ima posebno mjesto zbog svoje veličine, gospodarske snage i bogatstva resursima. Potencijali su veliki. Na primjer, trans-kaspijski prometni koridor može skratiti kopneno putovanje dobara između Europe i Srednje Azije s 30-ak na samo 15 dana. Ovim posjetom želimo olakšati izravne kontakte hrvatskih i kazahstanskih gospodarstvenika te ispitati mogućnosti za sudjelovanje hrvatskih kompanija u razvoju zajedničkih projekata EU-a i Kazahstana”, pojasnio je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.

Gordan Grlić Radman, ministar vanjskih i europskih poslova; Foto: Chamber of International Commerce of Kazakhstan

Robna razmjena Hrvatske i Kazahstana u 2024. godini iznosila je gotovo 376 milijuna USD, pri čemu je hrvatski izvoz bio nešto više od 54 milijuna USD, a uvoz čak nešto viši od 321 milijuna USD. Više od 93 posto uvoza čini nafta i naftni derivati, dok Hrvatska najviše izvozi čokoladu, kozmetičke preparate, lijekove i klimatizacijske uređaje. U skladu s izvoznim trendovima, interesima i razvojnim mogućnostima Kazahstana, Hrvatske tvrtke u delegaciji pretežito dolaze iz prehrambene industrije, farmaceutike, te IT-a i digitalnih tehnologija.

“Naš cilj posjete Kazahstanu je prezentacija tehnologije na temelju koje dizajniramo, proizvodimo i isporučujemo proizvodne linije za prehrambenu, farmaceutsku i kemijsku industriju po principu ključ u ruke. Očekujemo konstruktivne razgovore sa tvrtkama koje su potencijalni kupci i ugovaranje poslova. Djelomično smo upoznati s različitim inicijativama vlade Kazahstana koja želi potaknuti proizvodnju – od poreznih olakšica do financiranje razvoja infrastrukture, ipak bismo željeli naučiti više o tome kako bismo vlastite napore u razvoj poslovanja na tom tržištu usmjerili u dobrome pravcu. Perspektiva za suradnju je svakako interesantna”, rekao je Tonči Perić, izvršni direktor tvrtke Sinitech Industries.

Kazahstan je visoko ovisan o fosilnim gorivima i suradnji s Rusijom i Kinom, ali nastoji diversificirati gospodarstvo. Najveći je proizvođač i izvoznik žitarica u regiji, osobito pšenice. Također je među vodećim zemljama u svijetu po veličini poljoprivredno obradivih površina.

“Naš motiv sudjelovanja u delegaciji su veliki projekti navodnjavanja u tijeku u Kazahstanu, jer je to područje mog posebnog interesa. Osim razgovora s partnerima na gospodarskom forumu, posjetit ću i kazahstansku tvrtku koja opskrbljuje poljoprivrednike zapadnom mehanizacijom, uključujući sustave za navodnjavanje koje proizvodi austrijska firma čiju opremu mi zastupamo u Hrvatskoj. S obzirom na brojne izazove u Hrvatskoj – od osiguranja izvora vode do same ugradnje sustava – zbog kojih smo na začelju Europe po navodnjavanju, cilj mi je upoznati se s njihovim rješenjima i iskustvima”, rekao je Franjo Dominković, savjetnik direktora u tvrtki Poljoopskrba Međunarodna trgovina.

Suradnja Hrvatske i Kazahstana u području turizma još je uvijek skromna, ali pokazuje stabilan rast. 2021. godine Hrvatsku je posjetilo nešto više od 2 tisuće kazahstanskih turista, a prošle godine taj broj je porastao na gotovo 4 tisuće, s nešto više od 19 tisuća noćenja. Potencijal za daljnji razvoj suradnje vidi se posebno u segmentima zdravstvenog i premium turizma, pa je tijekom službenog posjeta Hrvatska strana pokazala interes za uspostavom izravne sezonske aviolinije s Kazahstanom.