KB Dubrava kreće u nabavu kirurškog robota vrijednog 2,8 milijuna eura

KB Dubrava pred raspisivanjem je natječaja za nabavu kirurškog robota. S obzirom na uvjete natječaja, za pretpostaviti je najviše šanse ima američki kirurški robotski sustav Da Vinci.

KB Dubrava najavila je natječaj za robotski kirurški sustav u Prethodnim savjetovanjima Narodnih novina. Njegova procijenjena vrijednost iznosi 2,8 milijuna eura plus PDV.

Navedeni natječaj dolazi tek nekoliko dana nakon što najave natječaja za nabavu robota za KB Merkur i nakon što je objavljeno kako je KBC Rijeka pred završetkom postupka nabave svog robota. Prema još nepotvrđenoj odluci o odabiru, oni su se odlučili za hrvatsko predstavništvo regionalne tvrtke Sofmedica koja zastupa američke robotske kirurške sustave Da Vinci.

Uvjeti odgovaraju Da Vinci robotima?

Predmet nabave je višenamjenski robotski kirurški sustav za minimalno invazivnu kirurgiju. Njime se upravlja konzolom koja omogućuje praćenje operativnog zahvata u 3D visokoj rezoluciji,a opremljena je s dva ručna upravljačka kontrolora.

Sustav treba imati minimalno četiri robotske ruke, koje moraju imati sedam stupnjeva slobode. Sustav treba biti certificiran u Europskoj uniji za urologiju, opću kirurgiju i ginekologiju.

Kako su propozicije natječaja KB Dubrava vrlo slične onima u KB Merkuru i KBC Rijeka u kojoj će očito biti izabran Da Vinci, za pretpostaviti je da će se to dogoditi i u Dubravi.

Kriteriji za izbor ponuditelja su cijena (30%), kompatibilni operacijski stol Xi (20%), funkcionalnosti robotskih instrumenata (10%), broj indeksiranih i citiranih zdravstvenih radova (10%), certificiranost za različite specijalnosti (10%), zajedničko postolje (5%) i funkcionalnost spajanja druge konzole (5%).