KB Merkur kreće u nabavu kirurškog robota vrijednog 3,5 milijuna eura

Bolnica Merkur najavila je u Prethodnim savjetovanjima Narodnih novina natječaj za nabavu kirurškog robota procijenjene vrijednosti 3,5 milijuna eura plus PDV.

Riječ je o višenamjenskom robotskom kirurškom sustavu za minimalno invazivnu kirurgiju.

Cijena će imati 30 posto utjecaja na izbor

Nabava između ostalog obuhvaća isporuku robota u bolnici, montažu i druge oblike pripreme za rad, edukaciju zaposlenika, servisiranje i održavanje.

Natječajna dokumentacija otkriva kako robot mora imati najmanje četiri ruke pokretljive sa sedam stupnjeva slobode. Njime se upravlja kirurškom konzolom koja omogućava praćenje operativnog zahvata u 3D visokoj rezoluciji. Osoblje će operaciju moći pratiti i na dodatnom ekranu veličine najmanje 24 inča.

Robot će biti opremljen instrumentima i dodatnom opremom.

Kako bi medicinsko osoblje bolje uvježbalo korištenje robota, sustav će biti opremljen i simulatorom. Sustav u EU treba biti certificiran za urologiju, opću kirurgiju i ginekologiju.

Glavni kriterij za izbor robota je cijena, ali s tek 30 posto utjecaja na odluku. Integracija kirurških osjetila, autonomija kirurga nad ključnim funkcijama sustava, integracija ključnih funkcionalnih komponenti sustava i integrirano upravljanje položajem pacijenta za vrijeme robotskog kirurškog zahvata nose po 15 posto utjecaja svaki. Još 10 posto donosi jamstveni rok.

Izabrana tvrtka u prethodne tri godine mora imati do tri isporuke čija je ukupna vrijednost najmanje 3,5 milijuna eura plus PDV.

Navedeni robot neće biti prvi takav u Hrvatskoj. Primjerice, riječki KBC prije dva mjeseca najavio je, a potom i objavio natječaj za nabavu dva različita kirurška robota procijenjene vrijednosti 4,2 milijuna eura plus PDV. Također se radi o robotima koji u Europskoj uniji moraju biti certificirani za urologiju, opću kirurgiju i ginekologiju.