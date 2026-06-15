KIA predstavila EV5 – novi električni model na hrvatskom tržištu

Kia upotpunjuje svoju ponudu električnih modela. Na hrvatskom tržištu od sada je dostupan i SUV EV5, po dimenzijama sličan njihovom klasičnom modelu Sportage.

Kia Adria predstavila je u ponedjeljak u Grand hotelu Zagreb na Jankomiru svoj novi potpuno električni model EV5. Riječ je o modelu koji upotpunjuje njihovu gamu električnih automobila, a pozicionira se između dva SUV modela – manjeg modela EV3 i velikog modela EV9. Novi EV5 ima 4,61 metara dužine, 1,87 metara širine i 1,68 metara visine.

Riječ je o automobilu snage 160 kilovata koji ima bateriju kapaciteta 81,4 kilovat sati. Domet prema WLTP-u 1 iznosi 530 kilometara, a punjenje na 400 voltnoj platformi brzinom od 150 kilovata od 10 do 80 posto dolazi za 30 minuta. Kad je vozilo u mirovanju, EV5 (uz preduvjet korištenja Kia Connecta) omogućuje i gledanje video sadržaja, na primjerice Netflixu ili YouTubeu. Na taj način se može skratiti i vrijeme čekanja dok se automobil puni.

Karakteristična LED svjetla s novih Kijinih modela pojavljuju se i na modelu EV5; Foto: Kia

Modeli koji su opremljeni panoramskim staklenim krovom omogućuju njegovo otvaranje i zasjenjivanje, što dio izravnih konkurenata ne nudi.

Cijena na hrvatskom tržištu kretat će se između 51.999 i 58.999 eura. Predstavnici Kije na prezentaciji su najavili kako slijede i neki novi modela na ljeto stiže još modela. Mali električni EV2 najavili su kao povoljan ulazak u svijet električnih automobila, pogotovo ako bude kupljen uz poticaje za fizičke osobe koji su najavljeni za ovu godinu. Na hrvatsko i europsko tržište ove godine po prvi put dolazi i Seltos, a slijede i električna izvedba modela Niro, kao i unaprijeđeni Xceed.