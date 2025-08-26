Kibernetička sigurnost više se ne doživljava kao trošak, već kao ključni dio strategije rasta svakog poslovanja

Visa jača svoju stručnost u području kibernetičke sigurnosti s naglaskom na obrambene strategije za klijente.

Visa, lider u digitalnim plaćanjima, svojim klijentima otvara nove mogućnosti za korištenje njezina stručnog znanja u kibernetičkoj sigurnosti putem usluga s dodanom vrijednošću i uslugama upravljanja rizicima.

Kao dio ove strategije, Visa je najavila pokretanje globalne savjetodavne prakse za kibernetičku sigurnost, koja klijentima nudi analizu rizika i praktične uvide potrebne za prepoznavanje, procjenu i sprječavanje novih kibernetičkih prijetnji. Tvrtka je također imenovala Jeremiaha Deweya, iskusnog stručnjaka za kibernetičku sigurnost, za novog globalnog voditelja kibernetičkih proizvoda.

“Kad je riječ o kibernetičkoj sigurnosti i sprječavanju prijevara, proaktivno otkrivanje i brzo reagiranje su ključni”, rekao je James Mirfin, globalni voditelj rješenja za rizike i identitet u tvrtki Visa. “Naši klijenti – od malih obiteljskih trgovina do velikih tvrtki – trebaju sveobuhvatne resurse koji se mogu prilagoditi jedinstvenim potrebama njihovog poslovanja. Veselimo se što možemo poželjeti dobrodošlicu Jeremiahu Deweyu u naš tim, dok nastavljamo razvijati inovativne ponude koje pomažu klijentima svih veličina da razumiju rizike s kojima se suočavaju i ostanu kibernetički sigurni.”

Visa uložila 12 milijardi dolara

U proteklih pet godina Visa je uložila 12 milijardi dolara u tehnologiju i infrastrukturu, uključujući kibernetičku sigurnost i sprječavanje prijevara, a klijenti diljem svijeta počinju primjenjivati rješenja razvijena na temelju tih ulaganja za unaprjeđenje vlastitih poslovnih rezultata. U svojoj novoj ulozi, Dewey će voditi razvoj Visinog paketa proizvoda za kibernetičku sigurnost i izgradnju strateških partnerstava, osiguravajući da Visa ispunjava potrebe klijenata u području kibernetičke sigurnosti. Na novu poziciju Dewey donosi više od dva desetljeća iskustva u vođenju usluga upravljanja sigurnošću, odgovora na incidente i savjetovanja u privatnom sektoru i vladinim organizacijama.

“Kibernetička sigurnost više se ne doživljava kao trošak, već kao ključni dio strategije rasta svakog poslovanja“, rekao je Carl Rutstein, globalni voditelj savjetodavnih usluga za Visu. “Kombinirajući najnovija dostignuća u tehnologiji umjetne inteligencije s ekspertizom naše konzultantske i analitičke prakse, nastavljamo pružati poboljšane usluge koje našim klijentima pomažu da ostanu konkurentni u brzo promjenjivom okruženju.“

Nova specijalizirana savjetodavna praksa tvrtke Visa za kibernetičku sigurnost u plaćanjima koristi globalnu mrežu Visa Consulting & Analytics (VCA), koja uključuje tisuće konzultanata, znanstvenika i stručnjaka za razvoj proizvoda iz cijelog svijeta. VCA nudi niz usluga koje klijentima pomažu u razvoju vlastite strategije kibernetičke sigurnosti. Te usluge uključuju:

• Institut za kibernetičku sigurnost plaćanja – program obuke i podizanja svijesti zaposlenika o najboljim praksama kibernetičke sigurnosti plaćanja.

• Procjene razine zrelosti kibernetičke sigurnosti – analiza postojećih procesa i preporuke za njihovo poboljšanje.

• Zaštita od enumeracije – otkrivanje i sprječavanje enumeracijskih napada uz stručnu podršku.

U sklopu nove VCA prakse i predanosti osnaživanju klijenata kroz sveobuhvatan pristup kibernetičkoj sigurnosti, Visa planira uvesti dodatne usluge i procese, uključujući sustavno identificiranje, procjenu i izvještavanje o sigurnosnim slabostima u digitalnom okruženju.